DAGOREPORT – SALVINI “SPARATUTTO”: NON RIUSCENDO A RISALIRE NEI SONDAGGI, SCARICA PETARDI A RAFFICA IN DIREZIONE MELONI. L’ULTIMO? LA FANTOMATICA OFFERTA DA 20 MILIARDI DEL GRUPPO FININC PER AUTOSTRADE PER L’ITALIA – FAZZOLARI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA DI “BLOOMBERG”, HA CHIAMATO CDP, E A VIA GOITO SONO CADUTI DALLA SEDIA, DICENDO DI NON SAPERE NULLA DELL’OFFERTA. MA, NONOSTANTE LA SMENTITA, IL “CAPITONE” HA RINCARATO LA DOSE…

DAGONEWS

APPALTARE DELLA PATRIA - MEME BY EMILIANO CARLI

Matteo Salvini ormai è in modalità “sparatutto”: non riuscendo a trovare la chiave per risalire nei sondaggi, ogni giorno scarica petardi sul governo Meloni. L’ultima? La presunta offerta di “Fininc” da 20 miliardi di euro per rilevare Autostrade per l’Italia, acquistata appena un anno fa da una cordata composta da CDP e i fondi Blackston e Macquarie.

Salvini si è subito lanciato a commentare con soddisfazione la notizia dell’interessamento, giudicandolo di “grande interesse” e auspicando che “l’eventuale offerta venga formalizzata”.

Fininc è guidata da Matterino Dogliani, che nell’ultimo periodo si è molto avvicinato al leader leghista tramite Francesco De Leo, fondatore e presidente della Kaufmann & Partners.

matterino dogliani - gruppo fininc

Non appena Bloomberg ha diffuso l’indiscrezione sull’interessamento di Dogliani Giovambattista Fazzolari, ha alzato la cornetta e ha chiamato Cdp per avere lumi. Da via Goito hanno risposto al braccio destro (e teso) di Giorgia Meloni, che loro non sapevano nulla dell’offerta, come poi confermato con una nota ufficiale di Aspi, a cui non “risulta nulla”.

Da Palazzo Chigi hanno smontato l’indiscrezione, definendo “totalmente destituita di fondamento l'indiscrezione”, e da Bloomberg hanno spiegato che nessuna decisione è stata presa, e che non è detto che si arriverà effettivamente a una transizione.

Fazzolari Meloni

Ma, nonostante la “smentita”, Salvini ha rincarato la dose, commentando, a margine di Expo Ferroviaria, a Rho Fiera: “È una buona notizia se una grande impresa italiana, sana e liquida, riesce a raccogliere capitali stranieri per investirli nel nostro paese. C'è un piano d'investimento da decine di miliardi e se arriva un sistema industriale italiano con capitali stranieri per accedere agli investimenti per me è solo una buona notizia".

MATTEO SALVINI ALL EXPO FERROVIARIA

FONTI MIT, SALVINI AUSPICA PROPOSTA PER ASPI SIA FORMALIZZATA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "A proposito delle notizie giornalistiche sull'offerta per Aspi, il vicepremier e ministro Matteo Salvini conferma che il governo non ha alcuna proposta formale sul tavolo. Tuttavia ritiene che se un grande imprenditore italiano riesce a mettere insieme i fondi per un piano di investimento fondamentale per l'Italia, come quello di Aspi, dalla Gronda di Genova al Passante di Bologna, dai lavori sulla A1 alla A14 Adriatica fino al nodo di Firenze, è sicuramente di grande interesse. Salvini auspica che l'eventuale offerta venga formalizzata, per averne chiari i contorni". Così fonti del Mit.

FRANCESCO DE LEO - KAUFFMANN AND PARTNERS

SALVINI, BUONA NOTIZIA L'INTERESSE DI DOGLIANI SU ASPI

(ANSA) - "Se una grande impresa italiana, sana, liquida, riesce a raccogliere capitali stranieri per portarli a investire nello sviluppo del nostro Paese, per me è solo una buona notizia". Lo afferma il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di Expo Ferroviaria a Rho Fiera rispondendo a una domanda sull'interesse della Fininc di Matterino Dogliano per Aspi. "C'è un piano di d'investimento da decine di miliardi - aggiunge - e se arriva un sistema industriale italiano con capitali stranieri per accedere agli investimenti per me è solo una buona notizia".

matteo salvini con il plastico del ponte sullo stretto di messina

