CASELLATI, OVVERO IO SO' IO E VOI NON SIETE UN CAZZO: HA PRESO 124 VOLI DI STATO IN UN ANNO. PER FARE COSA? PER TORNARE A CASA! - IL 75% DELLE TRATTE E' DA ROMA A VENEZIA (LEI ABITA A PADOVA). PIÙ UNA VACANZA IN SARDEGNA AD AGOSTO, PER LA QUALE IL FALCON A SUA DISPOSIZIONE FA SEI VIAGGI - LA SUA TOPPA E' PEGGIO DEL BUCO: “L'HO FATTO PER EVITARE IL COVID” - LA POVERA CASELLATI MAZZANTI VIENDALMARE NON PUÒ FARE LUNGHI PERCORSI IN MACCHINA PER UN PROBLEMA ALLA SCHIENA (E DATELE UN CUSCINO!)