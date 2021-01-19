FLASH! CONTE NEI CASINI - DOPO “IL BARBAPAPA’” DELLA MELONI, "GIUSEPPI" SI BECCA LA LEZIONE MOROTEA DI "PIERFURBY": “LEI, PRESIDENTE, HA GOVERNATO CON SALVINI E COL PD, APPREZZA TRUMP E BIDEN, DUNQUE NON ESISTONO COSE “INCANCELLABILI”: RECUPERIAMO UN PERCORSO COMUNE CON ITALIA VIVA”. POI LA CHICCA: “MEGLIO SBAGLIARE INSIEME CHE AVERE RAGIONE DA SOLI”

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politica

“OGGI LA NOSTRA È UNA REPUBBLICA SENZA PARTITI CHE RISCHIA DI COLLASSARE” - INTERVISTATO DA MIRELLA SERRI A GIUGNO, EMANUELE MACALUSO TUONAVA CONTRO I GRILLINI E CONTE, CHE OGGI LO HA RICORDATO AL SENATO: “IL PREMIER È ABILE MA NON HA ALLE SPALLE L’APPRENDISTATO POLITICO. OGGI È ASSENTE LA CAPACITÀ DI INSIEME E DI SINTESI PROPRIA DI PERSONAGGI COME AMENDOLA” - “IL MOVIMENTO 5 STELLE È ALLO SBANDO, I GRILLINI SONO SPAPPOLATI. SI ANNUNCIANO MESI BUI. ALLA PANDEMIA SI È AGGIUNTA LA CRISI ECONOMICA E SONO NERE LE PREVISIONI DI CRESCITA…”