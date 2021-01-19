MATTEO RENZI PIERFERDINANDO CASINI CASINI giuseppe conte 2 pierferdinando casini matteo renzi
FLASH! CONTE NEI CASINI - DOPO “IL BARBAPAPA’” DELLA MELONI, "GIUSEPPI" SI BECCA LA LEZIONE MOROTEA DI "PIERFURBY": “LEI, PRESIDENTE, HA GOVERNATO CON SALVINI E COL PD, APPREZZA TRUMP E BIDEN, DUNQUE NON ESISTONO COSE “INCANCELLABILI”: RECUPERIAMO UN PERCORSO COMUNE CON ITALIA VIVA”. POI LA CHICCA: “MEGLIO SBAGLIARE INSIEME CHE AVERE RAGIONE DA SOLI”-
I CIALTRONI DEL PIANO PANDEMICO - SECONDO LA PROCURA DI BERGAMO LE MISURE DELL'ITALIA PER CONTRASTARE UNA POSSIBILE EPIDEMIA ERANO FERME AL 2006 - EPPURE L'OMS SI ERA RACCOMANDATA DI AGGIORNARLE NEL 2009, NEL 2013 E NEL 2018: NOI ABBIAMO PREFERITO UN MALDESTRO COPIA INCOLLA DELLE LINEE GUIDA CHE POI NON ABBIAMO NEMMENO APPLICATO - QUANTE VITE SI SAREBBERO POTUTE SALVARE CON MAGGIORE PREPARAZIONE?
FLASH! CHE MONDO SAREBBE SENZA PITTELLA? DIMAGRITO, CON UNA POSTURA ANDREOTTIANA E UN DOPPIOPETTO BERLUSCONIANO, IL SENATORE DEM INCESPICA SULLA "NEST GENERESON" E SI INCAGLIA SUI “TERRENI PALUDOSI E FRIABILI DI INTESE DI CORTO RESPIRO” (MA CHE STAI A DI’?) – AVVISATE BERLUSCONI CHE LA FORZISTA GALLONE DESCRIVE CONTE COME “UN IMBONITORE DI TV PRIVATE” – IL LEGHISTA PEPE E LA “PEDAGOGIA DIDATTICA”
FLASH - LO SMEMORATO DI VOLTURARA APPULA, CHE OGGI LANCIA APPELLI AGLI "EUROPEISTI", E' RIUSCITO NELL'ENNESIMO VOLTEGGIO IDEOLOGICO - IL PARTITO CHE LO SOSTIENE E' LO STESSO CHE NEL 2014 CON BEPPE GRILLO E LAURA CASTELLI IN PRIMA FILA, CHIEDEVA UN REFERENDUM CONTRO L’EURO. CINQUE ANNI DOPO, DI MAIO E DI BATTISTA PORTAVANO SOLIDARIETÀ AI "GILET GIALLI", SALVO POI RINCULARE E SOTTOMETTERSI A BRUXELLES...
“OGGI LA NOSTRA È UNA REPUBBLICA SENZA PARTITI CHE RISCHIA DI COLLASSARE” - INTERVISTATO DA MIRELLA SERRI A GIUGNO, EMANUELE MACALUSO TUONAVA CONTRO I GRILLINI E CONTE, CHE OGGI LO HA RICORDATO AL SENATO: “IL PREMIER È ABILE MA NON HA ALLE SPALLE L’APPRENDISTATO POLITICO. OGGI È ASSENTE LA CAPACITÀ DI INSIEME E DI SINTESI PROPRIA DI PERSONAGGI COME AMENDOLA” - “IL MOVIMENTO 5 STELLE È ALLO SBANDO, I GRILLINI SONO SPAPPOLATI. SI ANNUNCIANO MESI BUI. ALLA PANDEMIA SI È AGGIUNTA LA CRISI ECONOMICA E SONO NERE LE PREVISIONI DI CRESCITA…”