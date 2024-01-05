FLASH! LA JENA BARENGHI: “IL PROBLEMA NON È POZZOLO, MA TUTTI I POZZOLI CHE HA FATTO ELEGGERE MELONI” (DA “LA STAMPA”)-
FLASH! LA JENA BARENGHI: “IL PROBLEMA NON È POZZOLO, MA TUTTI I POZZOLI CHE HA FATTO ELEGGERE MELONI” (DA “LA STAMPA”)-
DAGOREPORT - BENVENUTI ALLA PAROLAIA DI PALAZZO CHIGI! – MELONI SI È ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI IN ALMENO TRE OCCASIONI. QUANDO DICE CHE POTREBBE VOTARE PER IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SENZA ENTRARE NELLA MAGGIORANZA, CIURLA NEL MANICO: SE VOTI A FAVORE, STAI POLITICAMENTE NELLA MAGGIORANZA. DIMENTICA POI CHE IL CONGRESSO DEL PPE, A FEBBRAIO, RIPROPORRÀ ALL’80% VON DER LEYEN E CHIEDERÀ A TUTTI I PARTNER (COMPRESA LA DUCETTA) DI SCHIERARSI. SE NON ENTRERÀ NELLA STANZA DEI BOTTONI, UN COMMISSARIO RILEVANTE LA DUCETTA SE LO SOGNA. SE POI IL DUPLEX MACRON-SCHOLZ DECIDE DI PORTARE MARIO DRAGHI AL POSTO DI CHARLES MICHEL ALLA GUIDA DEL CONSIGLIO EUROPEO, ALL’ITALIA RESTA POCO O NIENTE - BUGIE SUL MES: NON C’ERA LA MAGGIORANZA IN AULA, HA DETTO. PECCATO CHE LA MAGGIORANZA CI SAREBBE STATA, SE FRATELLI D’ITALIA, AVESSE VOTATO A FAVORE DELLA RATIFICA DEL FONDO SALVA-STATI - SULLA RAI HA RISPOSTO: “STIAMO RIEQUILIBRANDO”. MA STIAMO, CHI? SERVIZIO PUBBLICO NON VUOL DIRE SERVIZIO DI GOVERNO… - VIDEO
LA DE-TRASHIZZAZIONE DEL BISCIONE SPAZZERA' VIA ILARY BLASI DALL'’’ISOLA DEI FAMOSI’’? - TRAVOLTA DALLO TSUNAMI DI CORNA & ROLEX CON TOTTI, L’ESITO MODESTO DELL’ULTIMA STAGIONE CON ILARY TRASFORMATA IN UN MASCHERONE, A METÀ TRA CICCIOLINA E ILARIA TRUMP, QUANDO NETFLIX LANCIA “UNICA” S'INCAZZA NON POCO PIERSILVIO, CONSIDERANDO LA PIATTAFORMA AMERICANA IN STREAMING CONCORRENTE ALLA INFINITY TV DI MEDIASET - ORA AL BERLUSCHINO È SPUNTATA L’IDEA DI FAR FARE UN NUMERO ZERO PER LA CONDUZIONE DELL’”ISOLA” A VLADIMIR LUXURIA, GIÀ OPINIONISTA NELLE ULTIME DUE EDIZIONI DELLA BLASI - SE LE DOTI PROFESSIONALI DEL 58ENNE VLADIMIR GUADAGNO RIUSCIRANNO A ECCITARE PIERSILVIO, ALLORA PER L’EX SIGNORA TOTTI NON RESTA CHE PETTINARE LE BAMBOLE... - LUXURIA È UNA FISSA DI PIERSILVIO: L’AVEVA PROPOSTA PER LA CONDUZIONE DE “LA TALPA”
QUIZ-FLASH! - COME MAI, CON L'ARRIVO DEL 2024, LA CITTÀ DI MILANO AVRÀ UN NUOVO QUESTORE AL POSTO DI GIUSEPPE PETRONZI? (AIUTINO/1: LE POLEMICHE SULLA SICUREZZA DELLA METROPOLI LOMBARDA NON C'ENTRANO NIENTE - AIUTINO/2: I QUESTORI NON HANNO UNA SCADENZA PRECISA...)
PESSIME NOTIZIE PER MEDIASET, LA7 E DISCOVERY - A METÀ GENNAIO, APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE, LA RAI CHIEDERÀ AL GOVERNO DI RIDISCUTERE IL TETTO PUBBLICITARIO – NON BASTA LA COMPENSAZIONE DI 420 MILIONI DA PARTE DEL MEF PER LA RIDUZIONE DEL CANONE, DA 90 A 70 EURO, VOLUTA FORTISSIMAMENTE DA SALVINI PER ESSERE STATO “OSCURATO” DAI TALK MELONIANI DI RETE4 E AVVERSATO DAL “CORRIERE” E DAI PROGRAMMI DE LA7 DI URBANO CAIRO: RESTANO FUORI 30 MILIONI DEL VECCHIO CANONE +110 PER GLI INVESTIMENTI – SE SALIRÀ IL TETTO PUBBLICITARIO DELLA RAI, SARÀ GUERRA: PERCHÉ A PAGARNE PESANTI CONSEGUENZE SARANNO I RICAVI, GIÀ NON BRILLANTI, DI BERLUSCONI E DI CAIRO…
FLASH! - LEI NELLA PARTE DI LUI, LUI NELLA PARTE DI LEI! FOLLIA O GENIO? NE' L'UNA, NE' L'ALTRA. SEMPLICEMENTE, HA VINTO "IL MONDO AL CONTRARIO" DEL GENERALE 'MUCHO MACHO' VANNACCI. E GRAZIE ALLO SGUARDO VIGILE DI MARIO SECHI ALLA DIREZIONE DI "LIBERO", LIBERI TUTTI DALLA SCHIAVITU' DEI GENITALI. MASCHI SI NASCE, MA GIORGIA MELONI DIVENTA "UOMO DELL'ANNO"! MASSI': CON I FRATELLINI D'ITALIA AL POTERE, L'IDENTITA' SESSUALE E' COME LA SCHEDINA DEL TOTOCALCIO: 1-2-X... (IN COMPENSO SU "LIBERO" NEMMENO UNA RIGA SUL CASO VERDINI)