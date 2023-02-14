?Luciano #Nobili non è stato eletto nel Lazio.@ultimora_pol pic.twitter.com/ZlQB3JnUvz— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) February 14, 2023
FLASH! – PANICO NELLE TRATTORIE ROMANE: LUCIANONE NOBILI NON È STATO ELETTO NEL LAZIO. COME FARÀ A INFORCHETTARE SENZA LO STIPENDIO DA CONSIGLIERE REGIONALE? DOPO ESSERE STATO TROMBATO ALLE POLITICHE, IL ROTONDO RENZIANO È RIMASTO DI NUOVO SENZA LAVORO…-
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IL PUTINISMO DEL CAV È ANCHE FIGLIO DEI SONDAGGI (IN BARBA ALLE ALLEANZE INTERNAZIONALI) - BERLUSCONI HA LETTO LE ULTIME RILEVAZIONI CHE DAVANO 3 ITALIANI SU 4 PREOCCUPATI PER LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA. E SE ALL’INIZIO IL 55% ERA PRO SANZIONI E IL 31 CONTRARIO, OGGI I FAVOREVOLI SONO SCESI AL 46 E I CONTRARI SALITI AL 37 - IL DISAGIO VISSUTO DAI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA E DAL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, COSTRETTO DA MELONI A MEDIARE CON IL CAV…