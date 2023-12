GIORGIA, ATTENTA AGLI AMICI – EDI RAMA SCARICA SULLA MELONI TUTTE LE RESPONSABILITÀ (POLITICHE ED ECONOMICHE) DEL PROTOCOLLO SUI MIGRANTI: “L’ALBANIA NON SPENDERÀ UN EURO. 200 MILIONI L'ANNO PER GESTIRE I DUE CENTRI D'ACCOGLIENZA? NON STA A NOI FARE I CONTI IN TASCA ALL'ITALIA” – “NON SO SE L'INTESA SERVE A GIORGIA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DELLE EUROPEE, MA NON SAREBBE UN PECCATO MORTALE, PERCHÉ PER GOVERNARE DEVI PRIMA VINCERE LE ELEZIONI” – SUL MANCATO VOTO ALBANESE PER ROMA SU EXPO 2030: “L’ITALIA ERA GIA’ FUORI DAI GIOCHI, DOVEVA GESTIRE DIVERSAMENTE LA PARTITA…”

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto Quotidiano”

edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 3

“L’Albania non spenderà niente per l’accordo sui migranti”. E funzionerà? “Non lo so, provare per credere”. Ma soprattutto, servirà a Giorgia Meloni per la campagna elettorale? “Non sarebbe un peccato: per governare devi vincere le elezioni”. Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di ratifica dell’accordo tra Italia e Albania sui migranti, che costerà circa 200 milioni all’anno, il premier albanese Edi Rama parla con il Fatto mostrando diversi dubbi sulla strategia di Meloni sul protocollo.

[...]

Il governo italiano non ha quantificato quanti soldi saranno dati all’Albania. Può farlo lei?

Facile, zero.

edi rama giorgia meloni

I numeri del governo dicono che nei Centri in Albania ci staranno al massimo 720 persone al mese. Un totale di 9 mila all’anno. Una cifra ben diversa rispetto ai 3 mila al mese e 36 mila l’anno iniziali.

La disponibilità massima data da noi è di tremila posti. Il governo italiano può ridurre, ma non aumentare questa cifra [...]

Per lo Stato italiano l’accordo costerà 200 milioni all’anno. Dieci volte che fare un centro in Italia. Perché secondo lei è stata fatta questa scelta?

Non sta a noi fare i conti di casa vostra, ci basta e avanza il lavoro per fare i conti di casa nostra.

Quanto costerà l’accordo all’Albania?

Niente, noi non siamo coinvolti né nel finanziamento dell’accordo, né in appalti per costruzioni o servizi necessari come ho sentito dire tra altre cose false come queste.

DAL TRAMONTO ALL ALBANIA - MEME BY EMILIANO CARLI

Quella di Meloni è una mossa per la campagna elettorale delle elezioni europee?

Dicono che non c’è profeta in patria e figuratevi se c’è in Italia, dove la vita pubblica e politica è una pentola che non smette di bollire e dove i processi alle intenzioni sono uno sport nazionale: basta non stare al gioco.

E quindi?

Io non lo so se Giorgia ha in mente anche le elezioni europee quando pensa e lavora su questo, ma anche se le avesse non sarebbe un peccato mortale, perché per governare e fare le cose che prometti in democrazia devi prima vincere le elezioni e poi continuare a vincerle, se no le cose le puoi dire, ma non le puoi fare.

Nel centro sarà previsto anche un carcere. Il rischio è che si trasformi in un lager a cielo aperto.

Lager è una parola troppo forte, che io non userei. Certo non sarà un resort di vacanze, ma un centro di accoglienza e non sarà il primo centro di questo genere in Europa. Basta guardare in Grecia per non andare lontano.

edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 1

L’accordo comporta molti problemi pratici non risolti: sarà praticabile?

Bisogna toccare per credere in questo caso.

Perché l’Albania non ha votato per Roma per l’Expo 2030? Meloni ci contava.

Questo è un tema che non esiste più ormai e ho chiarito la nostra scelta già al tempo del governo precedente. Era evidente che Roma era fuori dei giochi in partenza e l’Italia doveva giocarla diversamente quella partita persa. Ma io mi guardo sempre dal fare l’allenatore dalla tribuna, sia quando si parla di calcio e sia quando si parla di politica in casa degli altri. Anche perché se lo facessi agli Europei – quando Italia e Albania giocheranno contro – dovrei tifare per entrambe le squadre.

IL FLOP DI ROMA ALL EXPO 2030 - VIGNETTA BY MACONDO edi rama giorgia meloni 1 I SAUDITI FESTEGGIANO L ASSEGNAZIONE A RIAD DI EXPO 2030 ALBANO E ROMANA - MEME BY EMILIANO CARLI