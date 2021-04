Comunicato di Piero Gamacchio

Quanto letto sui social e taluni media in questi ultimi giorni corrisponde ahimè alla verità, salvo che da parte mia pensavo sempre al successivo adempimento, come in parte ho fatto! Ci tengo però a sottolineare il fatto che mai, in alcun modo mai, questi fatti possano aver influito nelle mia attività di giudice; attività che ho sempre svolto con libertà ed indipendenza. Il contenuto delle sentenze da me redatte e lì a dimostrarlo. Proprio però considerando la necessaria serenità che deve presiedere all’esercizio della funzione giudiziaria, questi fatti mi impongono di chiedere da subito di essere messo in aspettativa. Si è trattato di comportamenti di grave leggerezza di cui mi pento profondamente ed ai quali porrò al più presto rimedio.

Dal profilo Instagram di Gianluigi Nuzzi

piero gamacchio

È il consigliere di Corte d’Appello Piero Gamacchio il giudice che negli ultimi anni ha lasciato conti non pagati in numerosi lussuosi ristoranti della città, tra portate di pesce e piatti al tartufo bianco, dal Risacca Blu all’Horse Café. Gamacchio è tra i giudici più anziani ancora in servizio e si è occupato di personaggi e storie di primo piano.

piero gamacchio

Da Bettino Craxi a Roberto Maroni, dal processo Finmeccanica a quello al finanziere Danilo Coppola, a quello alla coppia dell’acido, il magistrato ha presieduto o partecipato a importanti dibattimenti, a iniziare da quello per il cosiddetto conto Protezione nell’Ambrosiano di Roberto Calvi. Talvolta ha depositato in gran ritardo le motivazioni venendo anche condannato disciplinarmente dal Consiglio superiore della magistratura con perdita di mesi d’anzianità. Una storia destinata a diventare un caso.

il giudice scroccone scovato da nuzzi 2

Al di là della posizione di Gamacchio c’è da chiedersi: qualcuno in Tribunale sapeva e ha taciuto? Ad esempio, i magistrati commensali alle laute cene del collega non si chiedevano come mai nessuno pagava? E, ancora, a cosa sono serviti quei 40mila euro chiesti con urgenza al penalista?

#ilgiudicescroccone #cronaca #milano

LE PUNTATE PRECEDENTI:

L'INDOVINELLO DI GIANLUIGI NUZZI: "UNO DEI GIUDICI PIÙ CONOSCIUTI A MILANO, PRESIDENTE DI COLLEGIO IN PROCESSI PENALI IMPORTANTI, CHE LASCIA CONTI IN SOSPESO NEI RISTORANTI PER MIGLIAIA E MIGLIAIA DI EURO. NEMMENO SI POSSONO IMMAGINARE INCREDULITÀ RABBIA E IMBARAZZO DI ALCUNI RISTORATORI, BEN CONTENTI DI RIAPRIRE MA CHE TEMONO CHE IL MAGISTRATO ANCORA SI MATERIALIZZI. IL SUO NOME È LEGATO A PROCESSI FONDAMENTALI NEGLI ANNALI GIUDIZIARI E PER IL NOSTRO PAESE…"

il giudice scroccone scovato da nuzzi

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-indovinello-gianluigi-nuzzi-quot-giudici-piu-267410.htm

LA TOGA MAGNA A SBAFO - GIANLUIGI NUZZI: "SI ARRICCHISCE DI NUOVI E INCREDIBILI PARTICOLARI LA STORIA DEL GIUDICE SCROCCONE, L’IMPORTANTE MAGISTRATO, PRESIDENTE DI UN COLLEGIO PENALE, CHE A MILANO ORMAI DA ANNI CONSUMA LUSSUOSI PRANZI, CENE E APERITIVI SENZA PAGARE IL CONTO. INNANZITUTTO PER IL NUMERO DI RISTORANTI COINVOLTI. LA LISTA INFATTI AUMENTA, NON SONO SOLO 2 COME SCRITTO IERI, MA SAREBBERO MOLTI DI PIÙ…"

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/toga-magna-sbafo-gianluigi-nuzzi-quot-si-arricchisce-nuovi-267528.htm

il giudice scroccone scovato da nuzzi 1

LA TERZA PUNTATA SUL GIUDICE SCROCCONE BY NUZZI: "LO SCANDALO SULL'IMPORTANTE PRESIDENTE DI UNA CORTE PENALE, FIRMA DI SENTENZE DA PRIMA PAGINA, SI ALLARGA SU FRONTI IMPENSABILI - NON SOLO HA LA PASSIONE PER LA FORCHETTA GRATIS MA ANCHE PER L’ABBIGLIAMENTO, OVVIAMENTE SARTORIALE PER LA SUA DOLCE METÀ. IL TUTTO LASCIANDO SEMPRE I CONTI NON PAGATI IN BOUTIQUE NEL CENTRO DI MILANO…"

il giudice scroccone scovato da nuzzi

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/terza-puntata-giudice-scroccone-by-nuzzi-quot-scandalo-267676.htm

IL GIUDICE SCROCCONE

IL GIUDICE SCROCCONE IL GIUDICE SCROCCONE IL GIUDICE SCROCCONE