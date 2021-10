GREEN PASS E LAMORGESE NON SI TOCCANO – PER DRAGHI CANCELLARE FORZA NUOVA NON SERVE A NULLA - IL CONFLITTO TRA IL VIMINALE E IL PREFETTO DI ROMA, MATTEO PIANTEDOSI, EX CAPOGABINETTO DI SALVINI: A COSA È SERVITA LA LINEA “NON INTERVENTISTA” DELLA DIGOS - IL CRUCCIO DI MARIOPIO PER L'AMPIA RISONANZA CHE SUI MEDIA TROVA LA MINORANZA NO VAX E NO PASS, DIMENTICANDO L’80% DI ITALIANI VACCINATI – ALTRO CRUCCIO: 40 MILA AGENTI TRA POLIZIA, CARABINIERI, FINANZA NON SONO IMMUNIZZATI – AVVISO AI NAVIGATI: PER IL VIMINALE È ALLERTA MASSIMA PER I POSSIBILI SCONTRI ALLE MANIFESTAZIONI DI SABATO, A ROMA