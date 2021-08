KABUL BRUCIA... E DI MAIO SI SCOTTA! - ALLA FINE LUIGINO È RIENTRATO A ROMA CON LA SUA INVIDIABILE ABBRONZATURA, MA LE POLEMICHE SULLA SUA VACANZA PROLUNGATA NONOSTANTE LA CRISI IN AFGHANISTAN NON SI PLACANO. DRAGHI SI È MOLTO INCAZZATO PER LE IMMAGINI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI TUTTO ALLEGRO INSIEME A EMILIANO E BOCCIA DURANTE IL DISASTRO DI KABUL - TUFFI, ABBRACCI E SPRUZZATE D'ACQUA: SU "OGGI" LE FOTO DELL'EX BIBITARO CHE SI RILASSA CON LA FIDANZATA VIRGINIA SABA...

Ha fatto molto discutere l’assenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dalla Farnesina nei momenti decisivi della caduta di Kabul e del difficile rimpatrio dei nostri connazionali e collaboratori. OGGI in edicola da domani pubblica in esclusiva le sue foto giocose in vacanza al mare con la fidanzata Virginia Saba in quegli stessi giorni delicatissimi per la diplomazia internazionale: ecco il ministro tra tuffi, abbracci d’amore e spruzzate d’acqua.

MARIO DRAGHI HA FATTO SAPERE A LUIGINO DI MAIO CHE SI È INCAZZATO PER IL SUO SOGGIORNO PROLUNGATO IN PUGLIA. LE IMMAGINI DELLE SUE RISATE CON EMILIANO E BOCCIA IN SPIAGGIA MENTRE KABUL STAVA CADENDO NELLE MANI DEI TALEBANI SONO CONSIDERATE INOPPORTUNE PER IL RUOLO E PER LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE…

KABUL BRUCIA E DI MAIO SI SCOTTA (AL SOLE DELLA PUGLIA) - LUIGINO CHIACCHERA IN SPIAGGIA CON IL GOVERNATORE MICHELE EMILIANO E FRANCESCO BOCCIA, NEL GIORNO IN CUI L’AFGHANISTAN TORNA IN MANO AI TALEBANI – BOSCHI: "DEVE LASCIARE LA SPIAGGIA E VENIRE IN PARLAMENTO PER UNA INFORMATIVA URGENTE. È IN GIOCO LA VITA DI MILIONI DI PERSONE MA ANCHE LA DIGNITÀ DELL’OCCIDENTE"

DI MAIO, IL SALENTO E KABUL LA CRISI BALNEARE DEL MINISTRO

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

Alla fine Luigi Di Maio è tornato di gran lena a Roma. Già ieri pomeriggio, collegato dall'unità di crisi della Farnesina, è intervenuto al Consiglio Affari Esteri straordinario convocato sull'Afghanistan.

Il più inamidato dei 5 Stelle (…) è rimasto scottato non tanto dal sole pugliese quanto dal caso scoppiato sui social due giorni fa.

È mezzogiorno di lunedì e (...) il (...) Quotidiano di Puglia pubblica la fotografia inviata da un bagnante che ritrae il giorno prima il ministro degli Esteri sulla battigia assieme alla compagna Virginia Saba. Sono tutti in costume e conversano serenamente con il presidente pugliese Michele Emiliano e con l'ex ministro Francesco Boccia, anche loro assieme alle rispettive compagne.

Dopo un'oretta però il fermo immagine (...) diventa oggetto di dibattito pubblico, come spesso accade anche un filino interessato: ma con la drammatica crisi dell'Afghanistan in corso, con anche l'ambasciata italiana in ritirata, cosa ci faceva il ministro in spiaggia?

I più scatenati sono i politici di Italia Viva. Prima l'eurodeputato Nicola Danti, poi Maria Elena Boschi: «Di Maio deve lasciare la spiaggia e venire in Parlamento per una informativa urgente». (…) Matteo Renzi annuncia malizioso d'esser rientrato al proprio ufficio al Senato vista la gravità del momento (poi è ripartito subito per un dibattito alla Versiliana).

O Carlo Calenda, di Azione: «Meno male che questo trust di cervelli è al mare nell'impossibilità di fare danni». Alla fine ci si mettono anche Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini, che giusto due anni fa di fatto fece cadere un esecutivo da uno stabilimento balneare: «Non c'è il diritto al riposo nel mese di agosto qualunque cosa accada nel mondo».

«Quando tu fondi il tuo successo politico denigrando gli avversari e dipingendoli come corrotti, inadatti o menefreghisti diventi tu stesso vittima di questa narrazione ipocrita», è l'analisi - lucida - di Antonio Saccone, senatore e portavoce nazionale della vecchia Udc. Comunque, al netto delle giornate di vacanza, i suoi collaboratori raccontano che Di Maio in realtà è sempre stato in collegamento con funzionari e organismi internazionali, oltre che con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Lunedì c'è stato un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Assieme al collega ministro della Difesa, il pd Lorenzo Guerini, è stato individuato il 24 agosto co me giornata per poter riferire alle commissioni congiunte di Camera e Senato rispetto alla situazione afghana.

(…) Sul fronte gossip intanto da Gallipoli arrivano le foto rubate dell'aperitivo di Giorgia Meloni. Zero polemiche però: è il lusso dello stare all'opposizione.

