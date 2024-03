18 mar 2024 17:52

“CI SONO STATI ALTRI CASI IN CUI SONO MORTE PERSONE IN PRIGIONE. NON È SUCCESSO NEGLI STATI UNITI?” - PER FARE IL PRIMO COMMENTO SU NAVALNY PUTIN HA ASPETTATO LA VITTORIA ALLE PRESIDENZIALI: “AVEVO ACCETTATO UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI, MA POI NAVALNY È MORTO, QUESTO È SEMPRE UN EVENTO TRISTE” – IL PANDEMONIO DAVANTI AL CONSOLATO DI MILANO PER VOTARE ALLE PRESIDENZIALI, UN DISTINTO SIGNORE COL CAPPOTTO DI CAMMELLO SFIDA I CITTADINI RUSSI: “PUTIN HA RIPORTATO LA GUERRA IN EUROPA, PERCHÉ È UN DITTATORE, UN CRIMINALE” – VIDEO