Cangini, Forza Italia, parla in dissenso dal gruppo #crisidigoverno. Bernini e Gasparri neanche lo guardano ma discutono tra loro. Ronzulli parla al telefono #crisidigoverno — Annalisa Cuzzocrea (@la_kuzzo) July 20, 2022

FLASH - LITE FURIBONDA AL SENATO TRA MARIA STELLA GELMINI E LICIA RONZULLI, CON LE DUE ARRIVATE QUASI ALLE MANI - LA GELMINI HA URLATO: "CONTENTA ORA CHE HAI MANDATO A CASA IL GOVERNO?"

GELMINI, LASCIO FORZA ITALIA, HA CEDUTO A SALVINI

(ANSA) - "Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non posso restare un minuto di più in questo partito". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, aggiungendo che "Forza Italia ha definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini". (ANSA).

GOVERNO: CANGINI (FI), VOTO FIDUCIA IN DISSENSO DAL GRUPPO

(ANSA) - "La demagogia si è mangiata la politica non solo a causa della velleità del M5S, del Pd che pone questioni identitarie, dell'approccio alla politica di Matteo Salvini. Non parlo di Fi per questione di stile.

Dopo aver votato la fiducia per 55 volte al governo Draghi e sentito quello che ha detto oggi non v'è un fatto politico che cambi il mio voto. Voterò la fiducia". Lo ha detto nell'Aula del Senato Andrea Cangini di Fi in dichiarazione di voto sula fiducia comunicazioni del presidente del Consiglio, in dissenso dal suo gruppo.

LITE IN FORZA ITALIA TRA GELMINI E RONZULLI. LA MINISTRA: "STATE FACENDO CADERE IL GOVERNO". LA REPLICA: "PRENDITI UNO XANAX"

Emanuele Lauria per www.repubblica.it

L'evoluzione della crisi fa esplodere platealmente lo scontro dentro Forza Italia. Nell'Aula di Palazzo Madama, poco dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi, il ministro per gi affari regionali Maria Stella Gelmini, capo delegazione di Fi nel governo, ha attaccato verbalmente la senatrice Licia Ronzulli, stretta consigliera di Berlusconi e delegata ai rapporti con gli alleati.

"State facendo cadere il governo per seguire la linea della Ronzulli", ha urlato Gelmini puntando il dito verso i banchi dei senatori dove era seduta Ronzulli insieme ai forzisti Gallone e Toffanin. La senatrice ha replicato alla collega: "Prenditi uno Xanax, la linea da noi la dà solo Berlusconi". Momenti di tensione che sono proseguiti anche fuori dall'Aula.

Gelmini, nei giorni scorsi, si era spesa a favore di una prosecuzione "senza condizioni" del governo Draghi, mentre Ronzulli è considerata una delle esponenti di Fi più dialogante con la Lega, seppure, fanno sapere da Forza Italia, in questi giorni ha lavorato per trovare una soluzione di continuità per il governo Draghi.

Poco prima, la ministra aveva risposto così a chi le chiedeva cosa avrebbe fatto nel caso in cui Forza Italia avesse optato per negare la fiducia a Draghi. "Non lo so", ha risposto Gelmini dopo un lungo silenzio.

