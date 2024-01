“GIORGIA MELONI È SOTTO PRESSIONE” – IL “WASHINGTON POST” DEDICA UN ARTICOLO AI SALUTI ROMANI ALLA COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE DI ACCA LARENTIA E ALLE POLEMICHE SUI SILENZI DI GIORGIA MELONI DI FRONTE AL FASCISMO: “IN UN MOMENTO IN CUI L’ITALIA È ALLA GUIDA DEL G7, I CRITICI DELLA PREMIER SONO RIUSCITI A METTERLA IN DIFFICOLTÀ” – GIOVANNI ORSINA: “QUESTO GOVERNO DOVREBBE COMUNICARE AL MONDO CHE QUESTI SONO GRUPPI MARGINALI CHE NON SARANNO TOLLERATI. MA LEI È L'UNICA CHE PUÒ DIRLO"… - VIDEO

Traduzione dell'articolo di Anthony Faiola e Stefano Pitrelli per “Washington Post”

In un'agghiacciante eco dell'epoca di Benito Mussolini, una voce maschile grida "Per tutti i camerati caduti", spingendo una folla di sostenitori della destra in una strada romana a dichiararsi "presente" all'unisono e a fare il saluto fascista.

Quella scena - contenuta in un video ormai virale e sfruttato anche dai propagandisti russi - sta avviluppando la leader più a destra della storia italiana dalla Seconda guerra mondiale in una tempesta politica. Il partito Fratelli d'Italia (FdI) del primo ministro Giorgia Meloni insiste sul fatto che il suo “braccio” giovanile ha partecipato domenica a una commemorazione separata per tre militanti di destra uccisi nel 1978, e non ha avuto nulla a che fare con la celebrazione serale che ha visto centinaia di attivisti della destra più dura italiana fare il "saluto romano", che rimane un potente simbolo del fascismo.

In un Paese in cui la legislazione del secondo dopoguerra vieta il simbolismo fascista, compreso il saluto con il braccio destro teso verso l'alto, le autorità hanno aperto un'indagine. Ma la Meloni ha resistito alle crescenti pressioni per denunciare e sciogliere i gruppi che vi hanno partecipato.

La Meloni, 46 anni, astro nascente della destra globale, ha fatto per anni contorsioni politiche sulla parola "f" - fascismo. Una fiamma tricolore nel logo di FdI evoca un partito ormai defunto composto dai resti politici dei fascisti di Mussolini. Ma la Meloni ha rifiutato con forza l'etichetta di fascista, definendosi una conservatrice moderna.

Le leggi contro il saluto romano sono applicate in modo poco rigoroso e i gesti visti domenica sono stati per decenni un appuntamento fisso nelle manifestazioni dell'estrema destra. I recenti primi ministri italiani, anche di sinistra, hanno raramente sollevato polemiche sul loro uso. Ma i critici della Meloni dicono che lei deve essere tenuta a uno standard diverso, data la tradizione politica da cui proviene.

"Il suo silenzio è imbarazzante", ha dichiarato questa settimana Elly Schlein, capo del Partito Democratico all'opposizione, al Parlamento. "Rimane ostaggio del suo passato, dal quale non vuole ancora prendere le distanze".

In un post su X, la Meloni è sembrata fare un vago riferimento all'incidente, menzionando "attacchi gratuiti e polemiche strumentali" da parte di "alcuni partiti di opposizione". La sua unica risposta è stata una lista di successi rivendicati, tra cui un basso tasso di disoccupazione.

Più di ogni altro leader europeo di destra in tempi moderni, la Meloni è riuscita a diventare un membro del club dell'Occidente. Ha guadagnato influenza a Bruxelles e a Washington dimostrando di essere un partner affidabile in politica estera, in primo luogo con una posizione dura nei confronti della Russia. Ora starebbe usando il suo potere per cercare di convincere il primo ministro ungherese di destra più radicale, Viktor Orban, a smettere di bloccare gli aiuti dell'Unione Europea all'Ucraina.

Ma in un momento in cui l'Italia è alla guida del G7, i critici della Meloni sono riusciti almeno in una cosa: metterla in difficoltà.

Negli ultimi giorni, almeno una figura di spicco del partito della Meloni - il capogruppo al Senato Ignazio La Russa, che possiede una collezione di cimeli di Mussolini - ha messo pubblicamente in dubbio la liceità del saluto nel contesto di una cerimonia commemorativa. Nel 2021, diversi funzionari di FdI sono stati coinvolti in uno scandalo dopo essere stati filmati mentre facevano il saluto fascista e scherzavano in modo razzista. Le affermazioni di Meloni di essere tutt'altro che un'estremista, nel frattempo, l'hanno lasciata “scoperta” alle critiche.

Giorgia Meloni, che ha militato in gioventù nel Movimento Sociale Italiano (MSI) neofascista e il cui attuale partito è nato dalla sua dissoluzione negli anni '90, ha definito la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento da parte di Mussolini "il momento peggiore della storia italiana" e ha dichiarato di non avere "simpatia" per il fascismo. Ma i critici dell'opposizione definiscono il suo silenzio un segno della sua mancanza di volontà di sconfessare completamente l'eredità dell'estrema destra italiana.

La televisione italiana e i social media si meravigliano del suo silenzio. La rete Russia 1, sostenuta dal Cremlino, si è attaccata all'incidente, mandando in onda il filmato come prova che "tutta la presunta educazione del dopoguerra, che in teoria doveva separare gli europei dall'eredità nazista, è andata in fumo".

"Anche se [i saluti] sono sempre avvenuti, ora sono rilevanti per via di chi è a capo del governo", ha dichiarato Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera, alla televisione italiana La7. "Non solo [la Meloni] non ha preso le distanze [dalla manifestazione], ma La Russa ha addirittura messo in dubbio che possa essere un reato. È vietato, è un reato che si chiama apologia di fascismo".

Tali saluti non sono rari nelle manifestazioni più estreme, anche in occasione della commemorazione annuale [della strage di via Acca Larentia], che si è svolta domenica in un quartiere di Roma di fronte alla vecchia sede dell'MSI. I funzionari di Fratelli d'Italia hanno detto che la loro formazion giovanile ha partecipato in gran parte all'evento in un altro sito, a circa sette miglia di distanza.

Il clamore è avvenuto in parte a causa del filmato virale. Ma, secondo gli osservatori, l'opposizione, che ha avuto difficoltà a sfidare la Meloni, ha percepito un'opportunità in un anno in cui a giugno si terranno le elezioni parlamentari europee. La Meloni e i partiti di estrema destra di tutto il continente stanno cercando di ottenere importanti guadagni politici, in parte sbiancando la loro immagine e ritraendosi come lontani dalle loro radici estremiste.

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 6

Giovanni Orsina, direttore della “School of Government” dell'Università Luiss Guido Carli di Roma, ha ipotizzato che la Meloni sia rimasta in silenzio per evitare di convalidare le critiche della sinistra. Ma il fatto che il filmato sia stato visto in tutto il mondo ha rischiato di danneggiare la sua immagine mainstream. "Questo governo dovrebbe dire al mondo che questi sono gruppi marginali che non saranno tollerati", ha detto. "E lei è l'unica che può dirlo".

SALUTI ROMANI ACCA LARENTIA - VIGNETTA BY MAKKOX