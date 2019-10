L'AMERICA HA FAME DI BTP: 20 MILIARDI $ IN RICHIESTE PER IL BTP IN DOLLARI CHE HA DEBUTTATO OGGI DOPO UN DECENNIO DI ASSENZA DEL TESORO DAL MERCATO DEI TITOLI IN VALUTA USA. L'OFFERTA ERA DI 7 MILIARDI, I RENDIMENTI LORDI VANNO DAI 2,4% PER 5 ANNI AL 4% PER IL TRENTENNALE. UN'OPERAZIONE QUINDI PIUTTOSTO COSTOSA PER LO STATO, MA PER GUALTIERI ERA NECESSARIO DIVERSIFICARE…