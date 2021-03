“NOI POLITICI RISCHIAMO DI PIÙ DI UN PROFESSORE UNIVERSITARIO CHE DA UN ANNO FA LEZIONI A DISTANZA” – MICCICHÈ NON MOLLA: “UN MESE FA HO LANCIATO L’ALLARME E SONO STATO DILEGGIATO, IN UN PAESE IN CUI ORMAI VINCE SEMPRE LA DEMAGOGIA. PURTROPPO AVEVO RAGIONE” – "L'ORDINE PER CATEGORIE È DEMENZIALE. HA FATTO BENE DRAGHI A DARE LA PRIORITÀ A ETÀ E PATOLOGIE. NON RINGRAZIERÒ MAI ABBASTANZA RENZI PER AVER..." – IL VIDEO STRACULT DELLO SBROCCO ALL’ARS: “SONO TALMENTE INCAZZATO CHE AMMAZZEREI QUALCUNO”

Emanuele Lauria per “la Repubblica”

gianfranco micciche sbrocca all ars

Il suo sfogo, in rete, è già diventato una hit: «Sono talmente incazzato per il fatto di essere stato preso per il culo quando ho detto che i politici avrebbero dovuto essere vaccinati, che oggi ammazzerei qualcuno. Perché noi siamo la casta, capito, e non ci spetta nulla. Agli altri, poveri, magistrati, avvocati, sì... E a noi niente».

Così parlò, dal pulpito della presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché. Palazzo dei Normanni, Palermo, interno sera: il numero uno dell'Ars ha appena saputo di un caso di Covid che riguarda un collaboratore di un dirigente della Regione e che rischia di fare esplodere un focolaio. Perde la pazienza, si sbraccia, manda tutti i consiglieri a casa: «Ma io l'avevo detto, era scientifico che succedeva».

Gianfranco Micciche Grande Sud

Cominciamo dall'inizio, un mese fa più o meno.

«Affermai che eravamo a rischio, noi deputati regionali, perché sapevo che durante la Finanziaria il Palazzo che ospita l'Assemblea quadruplica almeno i suoi frequentatori. Ma fui messo sotto tiro dagli odiatori seriali, la facile lettura fu quella di Micciché che difendeva i privilegi della casta. Ecco, è questa lettura che mi ha fatto incazzare».

Intendeva dire che i politici devono vaccinarsi prima degli altri?

draghi renzi

«Quando dissi quelle cose si ragionava ancora, in diverse regioni, per categorie a rischio. E sinceramente credo che io e i miei colleghi rischiamo di più di un magistrato quando le aule di giustizia sono chiuse o di un prof universitario che da un anno fa lezioni a distanza. O no?»

Si rende conto che ci sono over 80 che ancora non sono riusciti a vaccinarsi?

«Me ne rendo conto eccome: hanno tutto il diritto di farlo subito. Io ritengo che l'ordine di priorità per categorie, in materia di vaccinazioni, è una cosa demenziale. Ha fatto benissimo Draghi, e non ringrazierò mai abbastanza Renzi per avere favorito il suo arrivo a Palazzo Chigi, a instaurare un ordine basato solo su età e patologie».

gianfranco micciche sbrocca all ars 2

Quindi non reclamate più alcuna corsia preferenziale.

«Proprio per nulla. Io ho solo lanciato l'allarme di fronte a una sessione di lavoro del parlamento siciliano che minacciava di creare assembramenti. Non sono stato ascoltato ma dileggiato, in un Paese in cui ormai vince sempre la demagogia.

vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino 2

Purtroppo avevo ragione io, e mi fa tristezza dirlo: l'autista del Ragioniere generale della Regione è stato contagiato, diverse persone sono state poste in quarantena fra cui lo stesso dirigente che in questi giorni ha fatto moltissimi incontri. Siamo in attesa dell'esito dei tamponi. Speriamo che non scoppi un focolaio, sennò gli infetti potrebbero essere centinaia».

Converrà che ci sono stati molti casi di Covid anche alla Camera e al Senato e nessuno ha chiesto di vaccinare prima i parlamentari.

«Però il problema i presidenti se lo sono posto, e hanno fatto bene. Montecitorio l'ho frequentato a lungo da deputato, il Senato lo conosco bene. Ci sono spazi che permettono di lavorare con maggiore serenità rispetto all'Ars».

MICCICHE BERLUSCONI

Per il vaccino aspetterà il suo turno.

«Guardi, essendo cardiopatico potrei già vaccinarmi. Andrò appena possibile e mi metterò in fila. Ma anche su questo permettetemi di andare controcorrente: un Paese che applaude Mattarella perché ha aspettato il suo turno è un Paese eticamente fallito. Il Capo dello Stato, la massima figura del nostro ordinamento, il capo delle nostre forze armate, avrebbe dovuto fare per primo il vaccino. Senza polemiche e dibattiti. Ma ormai i demagoghi hanno vinto, sono rassegnato».

gianfranco micciche sbrocca all ars 3

gianfranco micciche sbrocca all ars 1

gianfranco micciche sbrocca all ars