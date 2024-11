“PROVO UN SENSO DI PIETÀ PER LUI” – DANIELA SANTANCHÈ REPLICA A MIRKO RUFFINO, FIGLIO DI LUCA, L’IMPRENDITORE CHE SALVÒ LA SOCIETÀ “VISIBILIA” DAL FALLIMENTO, MORTO SUICIDA LO SCORSO ANNO. A “REPORT”, MIRKO HA DETTO CHE “C’È UN LEGAME” TRA LA SCOMPARSA DEL PADRE E LA SOCIETÀ FONDATA DALLA MINISTRA DEL TURISMO – L’AUDIO SUI GIORNALISTI DA FAR LAVORARE AL 100% CON IL 50% DELLO STIPENDIO’ COME HANNO FATTO TUTTI GLI EDITORI, HO FATTO ANCH’IO. CI VEDIAMO IN TRIBUNALE…”

(Adnkronos) - Nei confronti di Mirko Ruffino, figlio dell'ex presidente di Visibilia Editore Luca Ruffino, morto suicida nell'agosto 2023, ''Provo un senso di pietà per lui''. Lo ha detto oggi il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell'inaugurazione della Fiera dell'Artigianato.

In merito all'accordo per il quale i giornalisti della rivista edita da Visibilia avrebbero guadagnato il 50% in meno del loro stipendio, Santanchè ha ribadito di ''aver firmato un accordo con il sindacato dei giornalisti di Milano per un contratto di solidarietà''. ''Come hanno fatto tutti gli editori, ho fatto anche io'' ha aggiunto, sottolineando come al tempo ''non lavoravano al 100%, non c'era l'ufficio e lavoravano da casa'' anche se ''l'editoria e le edicole erano aperte e i giornalisti potevano venire a lavorare''. ''Ne parliamo in tribunale'' ha poi concluso.

