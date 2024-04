27 apr 2024 13:30

“PUTIN NON HA ORDINATO LA MORTE DI NAVALNY”. ALLORA CHI È STATO, TOPO GIGIO? – SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL”, IL DECESSO DEL DISSIDENTE NON È STATO ORCHESTRATO DIRETTAMENTE DAL CREMLINO. TE CREDO: AVEVA SPEDITO IL POVERO NAVALNY, DEBILITATO DOPO ESSERE STATO AVVELENATO, IN UN CARCERE IN SIBERIA, IN CONDIZIONI PROIBITIVE. NON C’ERA BISOGNO DI ORDINARE L’ASSASSINIO, BASTAVA ASPETTARE…