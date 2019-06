“L’UNICA SOLUZIONE PER I GRANDI EVASORI È IL CARCERE” – DI MAIO FA TINTINNARE LE MANETTE SU FACEBOOK DOPO CHE LA GUARDIA DI FINANZA HA SCOPERTO 13MILA EVASORI TOTALI: “È UN PROBLEMA SERIO E IN MOLTI FANNO FINTA DI NON VEDERE" - "FINORA LO STATO SE L’È PRESA CON I PIÙ DEBOLI. BISOGNA PRENDERSELA CON CHI EVADE REGOLARMENTE. SE SEI UN GRANDE EVASORE E PENSI SOLO A TRUFFARE LO STATO DEVI FARE IL CARCERE”

SCOPERTI 13.285 EVASORI TOTALI, COMPLETAMENTE SCONOSCIUTI AL FISCO CHE NON HANNO MAI PAGATO UN EURO DI TASSE E CHE HANNO EVASO COMPLESSIVAMENTE 3,4 MILIARDI DI IVA

DI MAIO: «GRANDI EVASORI? L'UNICA SOLUZIONE È IL CARCERE»

(Teleborsa) - Un duro post su Facebook che attacca gli evasori fiscali. Il vicepremier Luigi Di Maio sottolinea questo suo pensiero, affermando che "per i grandi evasori serve il carcere, è un problema serio e in molti fanno finta di non vedere".

"Un governo che si definisce del cambiamento – continua Di Maio – non può non vedere queste cose e deve intervenire per tutelare gli italiani onesti. Finora lo Stato se l'è presa con i più deboli, con coloro che non riescono ad arrivare a fine mese, bisogna prendersela con chi evade regolarmente, con chi lo fa quasi di mestiere".

"I grandi evasori - conclude - li abbiamo combattuti all'inizio con il MoVimento 5 stelle, abbiamo dato maggiori capacità operative alla Guardia di Finanza. Se sei un grande evasore, che se la spassa danneggiando le persone perbene, e pensi solo a truffare lo Stato devi fare il carcere. Punto. Questa è la strada da intraprendere ed è quella che prenderemo".

