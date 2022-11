“LA SOSTANZA È CHE LA DOTTORESSA BELLONI NON È ANDATA AL QUIRINALE PERCHÉ NOI ABBIAMO DETTO DI NO” – RENZI CONTINUA A RIFILARE LA VERSIONE DELLA VENDETTA DELLA DIRETTRICE DEL DIS, CHE POSE IL SEGRETO DI STATO SULL’INCONTRO ALL’AUTOGRILL DI MATTEUCCIO CON L'AGENTE DEI SERVIZI MACINI – MA ALLA CONFERENZA STAMPA DI OGGI, QUALCUNO HA FATTO NOTARE AL BULLO DI RIGNANO CHE IL SEGRETO NON RIGUARDA LA SUA PERSONA BENSÌ LO 007? – L'EX PREMIER POI DA’ UN CONSIGLIO ALLA MELONI: “LE RIUNIONE CON I SERVIZI LA PROSSIMA VOLTA LA FACCIA A PALAZZO CHIGI…” – LA DAGONOTA

1 – SERVIZI: RENZI, ABBIAMO DETTO NO A BELLONI AL QUIRINALE

(ANSA) - "Per me un direttore dei servizi segreti non diventa presidente della Repubblica in una notte. Se poi vuole andare a pranzo con il ministro degli Esteri faccia pure, ma non sta a lei dire 'Di Maio è stato leale'. Io poi ho trovato fuori luogo che la presidente del Dis sia andata dalla presidente del Consiglio alla Camera. Questa è forma, la sostanza è che la dottoressa Belloni non è andata al Quirinale perché noi abbiamo detto di no". Così il leader di Iv Matteo Renzi in una conferenza stampa in Senato.

2 – RENZI A MELONI: LE RIUNIONI COI SERVIZI LE FACCIA A PALAZZO CHIGI

(askanews) - "Capisco che abbia un bellissimo ufficio alla Camera, sicuramente più bello di quello a palazzo Chigi ma la riunione coi servizi, la prossima volta falla nella sede di palazzo Chigi e non alla Camera". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, in una conferenza stampa al Senato convocata per parlare dell'uscita della ristampa del suo libro "Il mostro".

3 – IV: RENZI, DA ANM DICHIARAZIONI METODICHE CONTRO DI ME

(ANSA) - "Le dichiarazioni dell'Anm contro di me ormai sono metodiche e bisogna rispettare il senso del ritmo che hanno i sindacalisti delle toghe. Renzi delegittima magistratura? Chi lo fa? Chi va in udienza o chi non rispetta le decisioni della Cassazione? Ma vi sembra normale? Il pm si chiama Luca Turco. Chi delegittima la magistratura? Chi fa ricorsi o chi molesta sessualmente una collega, mi riferisco a Giuseppe Creazzo". Così il leader di Iv Matteo Renzi in una conferenza stampa in Senato.

4 – IV: RENZI, NON MI IMPAURITE TORNO A FARE POLITICA IN PRIMA PERSONA

(ANSA) - "Se qualcuno pensasse che di fronte a tutto quello che è successo uno come me si impaurisce o si ferma, ha sbagliato persona. Continuerò ad andare ai processi, continuerò a scrivere con tutti i documenti che provano quello che scrivo. Se pensate di impaurirmi o minacciarmi avete sbagliato obiettivo. Io finisco il tour su 'Il Mostro' e riprendo a fare politica in prima persona". Così il leader di Iv Matteo Renzi in una conferenza stampa in Senato.

5 – IV: RENZI, NESSUNO HA SMENTITO I FATTI CONTENUTI NEL MIO LIBRO

(ANSA) - "Il fatto che il libro "IL mostro" sia in testa alla classifica dei best seller la dice molto lunga sull'editoria italiana, scherzi a parte sono molto contento. Che il processo di mostrificazione ci sia è evidente, Il libro è giudicato in modo diverso, ma nessuno ha smentito i fatti che contiene, questo è significativo". Così il leader di Iv Matteo Renzi in una conferenza stampa in Senato.

6 – RENZI: INTERROGAZIONE A NORDIO SU PM CHE IGNORA SENTENZE CASSAZIONE

(askanews) - "State sottovalutando il contenuto del libro: questa cosa della Corte di Cassazione è incredibile. Ho presentato una interrogazione al ministro Nordio per chiedere se è legittimo che un pm riceva una sentenza e non la applichi". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, in una conferenza stampa al Senato convocata per parlare dell'uscita della ristampa del suo libro "Il mostro".

Parlando delle vicende giudiziarie riassunte nel volume, l'ex premier ha spiegato: "C'è un pm al quale la Corte di Cassazione gli dice per cinque volte che sta sbagliando, la quinta gliel'annulla senza rinvio e gli dice: 'restituisci il telefonino senza trattenere copia'. Vuol dire che quella roba lì non la puoi utilizzare. Cosa fa questo pm? Qualche giorno dopo invia una lettera al presidente del Copasir e ci infila quella roba che doveva distruggere, ma vi sembra normale?".

