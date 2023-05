11 mag 2023 19:02

LOLLO MA NON MOLLO! – IL “COGNATO D’ITALIA”, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA CI È CASCATO DI NUOVO: “ESISTE UN'ETNIA ITALIANA DA TUTELARE” – “PERCHÉ PREOCCUPARSI DELLE NASCITE IN ITALIA? SE LA RISPOSTA È INCREMENTARE LA NATALITÀ, È PROBABILMENTE PER RAGIONI LEGATE ALLA DIFESA DI QUELL'APPARTENENZA, A CUI MOLTI SONO LEGATI, IO IN PARTICOLARE CON ORGOGLIO, A QUELLA CHE È LA CULTURA ITALIANA, AL NOSTRO CEPPO LINGUISTICO, AL NOSTRO MODO DI VIVERE" – MA ALLORA È UN’OSSESSIONE QUELLA PER LA “SOSTITUZIONE ETNICA…”