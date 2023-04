MAL MEDITERRANEO – DALL’INIZIO DEL 2023 SONO MORTI 441 MIGRANTI NELLE ACQUE TRA ITALIA E AFRICA, IL NUMERO PIÙ ALTO DAL 2017. MA IL RISCHIO DI AFFOGARE IN MEZZO AL MARE NON FA DESISTERE I DISPERATI CHE SALPANO VERSO LE COSTE ITALIANE: NEL 2022 SONO ARRIVATI 105 MILA MIGRANTI IN 2539 SBARCHI - NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI LAMPEDUSA SONO STIPATE 1263 PERSONE, IL TRIPLO RISPETTO A QUELLE CHE DOVREBBERO ESSERCI..

Estratto dell’articolo di Flavia Amabile per “la Stampa”

migranti nel mediterraneo 9

Per il governo è un'emergenza, per chi ha a cuore le vite di chi si mette in mare è innanzitutto una tragedia. Dall'inizio del 2023 sono stati 441 i morti nel Mediterraneo centrale, la cifra più alta mai registrata dal 2017. È il dato diffuso dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Dieci le ultime vittime durante un naufragio al largo della Tunisia, oltre 60 i dispersi. Intanto, altri 397 migranti sono stati soccorsi ieri dalla Guardia costiera che li ha portati a Vibo Valentia. Mentre un peschereccio con circa 600 a bordo è giunto a Catania.

L'aumento del numero dei morti è la conseguenza di un Mediterraneo sempre più vuoto, dove si è fatto di tutto per limitare l'attività delle navi delle Ong mentre le partenze proseguono senza sosta. […]

migranti nel mediterraneo 7

La pressione degli sbarchi ha subito messo in crisi Lampedusa. Sull'isola ieri mattina nel centro di prima accoglienza c'erano 1.263 persone, tre volte di più rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere ospitate. […]

Ma la pressione è alta lungo tutte le coste di Sicilia e Calabria, non solo a Lampedusa.

Nel 2022 sono giunti in Italia, attraverso le varie rotte del Mediterraneo, 105.131 migranti in 2.539 e sbarchi, secondo quello che si legge nel rapporto redatto in occasione del 171° anniversario alla fondazione della Polizia di Stato. […]

SOCCORSO DELLA GUARDIA COSTIERA A LAMPEDUSA - 8 MARZO 2023 migranti lampedusa 3 migranti nel mediterraneo 6