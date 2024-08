MARCO TRAVAGLIO, CHE CUOR DI MELONI – UN LETTORE SCRIVE AL DIRETTORE DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “CONDIVIDO IN PIENO IL SUO GIUDIZIO SULLA MELONI. L'HO INCONTRATA IN PASTICCERIA E MI SONO INTRATTENUTO CON LEI. LE HO FATTO PRESENTE CHE POLITICAMENTE SONO AL SUO OPPOSTO E MI HA RISPOSTO ‘MENO MALE, QUALCUNO CHE DICE LA VERITÀ!’” – E MARCOLINO, CHE HA FATTO INGELOSIRE SALLUSTI PER LA SUA AFFINITÀ CON LA SORA GIORGIA, GONGOLA: “E MENO MALE, QUALCUNO CHE CAPISCE LA DIFFERENZA TRA SIMPATIA UMANA E CONDIVISIONE POLITICA!”

LA DIFFERENZA TRA LA VITA VERA E LA FUFFA POLITICA

Estratto da “Piazza grande”, la rubrica delle lettere del “Fatto quotidiano”

Caro Travaglio, condivido in pieno il suo giudizio sulla Meloni. L'ho incontrata in pasticceria e mi sono intrattenuto con lei. Abbiamo avuto un piacevole scambio di idee nel quale le ho fatto presente che politicamente sono al suo opposto e mi ha risposto "meno male, qualcuno che dice la verità!"

Raffaele Fabbrocino

Risposta di Marco Travaglio

E meno male, qualcuno che capisce la differenza tra simpatia umana e condivisione politica!

