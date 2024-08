NESSUNO TOCCHI LA SORELLA D’ITALIA – ALESSANDRO SALLUSTI LANCIA IL SASSO CON UN TITOLONE IN PRIMA PAGINA SUL “GIORNALE”: “VOGLIONO INDAGARE ARIANNA MELONI” – IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO DELLA FAMIGLIA ANGELUCCI PARLA DI “GIOCO DI SPONDA” TRA “GIORNALI OSTILI, MAGISTRATI E SINISTRA” CHE NASCONDEREBBE UNA “CAMPAGNA PER ACCERCHIARE LA SORELLA DELLA PREMIER. LA VOGLIONO ACCUSARE DI TRAFFICO D’INFLUENZE” – SALLUSTI INDICA NEI RENZIANI I MANDANTI DELL'OPERAZIONE – E LE TRUPPE MELONIANE SI AFFRETTANO A SCENDERE IN CAMPO IN DIFESA DI ARIANNA, CON UNA SFILZA DI COMUNICATI FOTOCOPIA INDIGNATI – DONZELLI ARRIVA A EVOCARE UNA “COSPIRAZIONE PER FERMARE GOVERNO E RIFORME” – E DALLA MASSERIA PUGLIESE INTERVIENE ANCHE IO SO’ GIORGIA: “SE FOSSE VERO SAREBBE GRAVISSIMO. CONTRO MIA SORELLA MOSSE SQUALLIDE E DISPERATE”

(ANSA) - "Se fosse vero che ora sono passati alla macchina del fango e alla costruzione a tavolino di teoremi per sperare in qualche inchiesta fantasiosa contro le persone a me più vicine, a partire da mia sorella Arianna, sarebbe gravissimo". Lo afferma Giorgia Meloni contattata telefonicamente dall'Ansa.

"Ma in fondo sarebbe anche un buon segno, perché queste mosse squallide e disperate da parte della peggiore politica significherebbero solo che stiamo smontando il sistema di interessi che tiene in ostaggio l'Italia da troppi anni. Quindi, avanti a testa alta, con ancora maggiore determinazione", ha aggiunto la premier.

Estratto dell’articolo di Stefano Baldolini per www.repubblica.it

“Vogliono indagare Arianna Meloni”, titola il Giornale in prima pagina e in un editoriale Alessandro Sallusti parla apertamente di “gioco di sponda” tra “giornali ostili, magistrati e sinistra” che nasconderebbe una vera e propria “campagna per accerchiare la sorella della premier”. Scoppia così il caso Arianna e con sistematico tempismo arriva la batteria di dichiarazioni di Fratelli d’Italia a esprimere sdegno, solidarietà e un avvertimento: “Non passerete”.

Il direttore del quotidiano di proprietà degli Angelucci evoca un presunto “metodo Palamara”, “in grado di deviare il corso della democrazia”. In pratica un sistema politico-giudiziario costruito ad arte “per azzoppare l’avversario”. La prova? Un’”attenzione sproporzionata” verso la dirigente di FdI che porterebbe all’accusa di “traffico d’influenze”.

Sallusti indica nei renziani i mandanti politici dell’operazione. A partire dalla senatrice Iv Raffaella Paita che aveva attaccato la responsabile della segreteria politica di via della Scrofa “per l’influenza sulle nomine Rai” e sul rinnovo dei vertici alle Ferrovie dello Stato. Accuse – scrive Sallusti – “amplificate sia da Maria Elena Boschi sia da Matteo Renzi”.

[...] Il primo a intervenire è il presidente dei senatori Lucio Malan che parla di “inquietante possibile sbocco giudiziario della campagna contro Arianna Meloni”. A cui il capogruppo alla Camera Tommaso Foti esprime “solidarietà piena”, aggiungendo “un messaggio ai mestatori professionali: 'Non passerete'".

Per la vicecapogruppo alla Camera Augusta Montaruli, "usare la magistratura come un grimaldello per colpire non solo un governo legittimamente eletto ma persone specchiate, con il 'metodo Palamara', è meschino, vile e caratteristico delle peggiori dittature”.

Mentre il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove accusa la sinistra “di livore, rabbia e odio”. "L'altro giorno si è passato il segno associando la parolina magica 'influenza' a Arianna Meloni e quindi accusandola indirettamente di un reato: il traffico di influenze”, aggiunge. Reato peraltro, come molti giuristi hanno osservato, “sterilizzato” dal ministro Carlo Nordio.

Ma intanto la valanga è partita e il responsabile Organizzazione di FdI Giovanni Donzelli posta un video in cui ipotizza senza mezzi termini una “cospirazione per fermare governo e riforme” e un tentativo di “inquinare la democrazia”. [...]

Tirata in ballo, la senatrice Paita replica: “Ritrovarsi ad essere accusati di ordire fantomatici complotti giudiziari come hanno fatto Alessandro Sallusti e a ruota lo Stato maggiore di FdI è pura fantascienza”. “Non ci faremo intimidire” – aggiunge – “Giorgia Meloni deve venire a rispondere in aula e dirci: è vero o no che Arianna Meloni è intervenuta nelle nomine? E se sì, a che titolo?”.

Interviene anche Renzi che si domanda “se le sorelle Meloni vedono i fantasmi”. “In questa domenica di agosto ci tocca rispondere alle aggressioni di Fratelli d'Italia e alle ansie da complotto della famiglia della premier”, aggiunge il leader di Iv che parla di “linguaggio di odio, violento e squadrista”.

