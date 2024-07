IL PD È UN PORTO DI MARE – I DEM SONO IN GROSSO IMBARAZZO PER LA NOMINA DI DAVID ERMINI A PRESIDENTE DI SPININVEST, LA HOLDING DI ALDO SPINELLI, AI DOMICILIARI PER CORRUZIONE NEL CASO MAZZETTE AL PORTO DI GENOVA, CHE HA INGUAIATO ANCHE GIOVANNI TOTI – ANDREA ORLANDO, CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, HA CHIAMATO L’EX VICEPRESIDENTE DEL CSM: “CI CREI DIFFICOLTÀ, VALUTA DI RINUNCIARE”. MA QUELLO NON HA INTENZIONE DI MOLLARE, METTENDO A RISCHIO L'ALLEANZA PD-M5S...

1 - LA TELEFONATA DI ORLANDO A ERMINI MA LUI NON RINUNCIA ALL’INCARICO

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

Imbarazzo è un eufemismo per definire lo stato d’animo dei dirigenti del Pd alle prese con il «caso Ermini». La notizia che l’ex vicepresidente del Csm, nonché componente della direzione nazionale dem, sia stato messo al vertice del cda di Spininvest, la holding del gruppo Spinelli, preoccupa i dem, che facevano affidamento su una corsa senza scossoni di Andrea Orlando alla presidenza della Liguria e ora temono che questa nomina si trasformi in un boomerang […]. Ma, salvo sorprese dell’ultim’ora, potrebbe essere lo stesso David Ermini a cavare d’impaccio i dem autosospendendosi dalla direzione del partito.

Quella di ieri è stata una giornata ricca di tensioni […]. In mattinata Orlando, dopo un rapido consulto con Elly Schlein, ha chiamato Ermini per tentare di fargli rinunciare all’incarico con la holding di Spinelli. [...]

Orlando al cellulare è andato dritto al sodo: «Guarda David che così ci crei difficoltà, pensaci bene. I nostri avversari politici strumentalizzeranno la tua scelta, come, peraltro, stano già facendo e lì tra un po’ c’è un voto importante in cui il centrosinistra può vincere e riprendersi la Regione». Ma Ermini era fermo sulle sue posizioni: «Andrea, guarda che non c’è nessuna questione di opportunità che riguarda il mio ruolo. Non vedo quale sia il problema».

Ma l’ex Guardasigilli non si è dato per vinto: «David, devi capire le conseguenze che la tua nomina può avere all’esterno, anche tra i nostri alleati. Quindi, ripensaci, valuta sul serio l’opportunità di rinunciare a quell’incarico». E in serata Ermini ha ribadito […]: «Il mio percorso istituzionale parla da solo. Ho svolto i miei incarichi con disciplina e onore. Le vicende processuali e quelle politiche non c’entrano».

[…] la notizia di quella telefonata, […] fatta uscire da ambienti dem […] serviva a […] non sollevare un contenzioso con gli alleati, che non hanno preso affatto bene la notizia della nomina di Ermini. «Quando l’ho letta — è esploso Ferruccio Sansa — ho rischiato l’ulcera. Parliamo proprio di Ermini ex vicepresidente del Csm. Di Ermini che era stato commissario del Pd ligure. E chissà che proprio in quell’occasione non si sia fatto apprezzare dagli Spinelli. Ermini, ripeto, che fa oggi parte della direzione nazionale Pd».

E ancora, sempre Sansa, sempre durissimo: «Sono fatti interni al Pd, dirà qualcuno. Ma nel momento in cui proviamo a formare una coalizione, abbiamo il diritto e il dovere di dire una cosa: questa non è e non sarà mai la politica per cui vogliamo batterci. Su questa strada non ci saremo. Se il Pd vuole dimostrare di volere il cambiamento deve farlo subito».

2 - IL LEGALE DELL’IMPRENDITORE DIETRO LA SCELTA DELL’EX NUMERO 2 DEL CSM: NON È UNO INFLUENZABILE

Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

David Ermini resta presidente di Spininvest srl, carica alla quale è stato nominato per i prossimi tre anni dall’assemblea dei soci (Aldo Spinelli e suo figlio Roberto) per mettere quanta più distanza possibile tra la holding e lo stesso capostipite Aldo, in modo da favorire la revoca degli arresti domiciliari ai quali si trova dal 7 maggio nell’inchiesta che coinvolge anche il governatore dimissionario della Liguria Giovanni Toti.

Nomina che lunedì scorso Ermini ha accettato nella sua veste di avvocato «per accompagnare un nuovo percorso in grado di garantire continuità al gruppo industriale, nel segno della trasparenza e della legalità e anche a tutela e garanzia delle centinaia di lavoratori e del loro posto di lavoro», dichiara.

[…] A suggerire la nomina di David Ermini è stato l’avvocato Alessandro Vaccaro, difensore di Aldo e Roberto Spinelli nell’inchiesta di Genova. «È un collega ed amico con cui ho rapporti professionali da una ventina di anni, una persona che stimo. Nulla a che vedere con i ruoli pubblici che ha avuto o quelli che ha ricoperto all’interno del partito», dice Vaccaro.

[…] l’obiettivo è di lanciare un messaggio preciso dopo che il Tribunale del Riesame ha detto che, se gli fossero revocati i domiciliari, Aldo Spinelli potrebbe reiterare il reato di corruzione per il proprio tornaconto economico. «Si è voluto dare un segnale di cambiamento rispetto alle ipotesi dell’accusa. Nessuno potrà mai pensare che Spinelli possa influenzare Ermini», ribadisce l’avvocato Vaccaro.

«Ho accettato l’incarico di presidente del cda di Spininvest perché mi è stato proposto di prestare la mia opera professionale», afferma David Ermini in una nota. «Se non fosse stato così, non credo che la proposta sarebbe stata rivolta a me. Il mio percorso istituzionale parla da solo. Ho svolto i miei incarichi con disciplina ed onore e così sarà anche adesso», dice ancora escludendo categoricamente che le «vicende processuali» possano entrare «in alcun modo nella mia scelta» […]».

E «non c’entrano nemmeno vicende politiche. Ho le mie idee, come tutti sanno, ma mai mi hanno impedito, in tutti i ruoli ricoperti, di tenere un comportamento equilibrato e rispettoso delle istituzioni e del lavoro professionale che da un anno e mezzo ho ripreso a svolgere con passione».

