PERCHE’ ROCCA CON I SOLDI PUBBLICI (QUINDI, DI TUTTI, ANCHE DEI ROMANISTI) SPONSORIZZA LA LAZIO CHE E’ UN CLUB PRIVATO? BUFERA SUL GOVERNATORE, GRANDE TIFOSO BIANCOCELESTE, PER LA DECISIONE DI APPORRE IL LOGO DELLA REGIONE LAZIO SULLE MAGLIETTE DELLA SQUADRA DI SARRI NELLA SUPERCOPPA DI RIAD – GARANTITI AL CLUB DI LOTITO DA ROCCA 300 MILA EURO DI FONDI PUBBLICI - LA DESTRA SI DIFENDE: “FECE COSÌ ANCHE ZINGARETTI NEL 2019”

Clemente Pistilli per roma.repubblica.it - Estratti

francesco rocca

A promuovere il Lazio ci pensa la Lazio (o viceversa) con 300mila euro di fondi pubblici garantiti dalla giunta Rocca alla squadra del senatore azzurro Claudio Lotito.

Quando scendono in campo i biancocelesti in Regione si bloccano consiglio e giunta. Tutti incollati allo schermo. Tra i tifosi più accaniti c’è lo stesso presidente Francesco Rocca. Un calvario l’approvazione della legge di bilancio, quando tra una schermaglia e l’altra c’era da correre a vedere come stava andando la partita. Per i 124 anni della società sportiva c’è stata poi grande festa negli uffici regionali. E il governatore si è fatto anche immortalare vicino all’aquila.

francesco rocca foto di bacco

Un amore cementato ora da un emendamento alla proposta di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che in vista della supercoppa a Riad, dove voleranno i biancocelesti dal 18 al 22 gennaio prossimo, ha garantito al club 300mila euro. Abbastanza per inserire il logo della Regione sulle magliette. Rocca main sponsor.

La proposta è arrivata dall’assessore al bilancio Giancarlo Righini, mister preferenze di FdI, anche lui tifoso laziale. La giustificazione? Un investimento per “promuovere l'immagine della Regione all'estero”

(...)

CLAUDIO LOTITO

A dare il via libera all’emendamento in commissione bilancio c’erano il presidente Marco Bertucci, i consiglieri Daniele Sabatini, Edy Palazzi e Daniele Maura, tutti di FdI, Giorgio Simeoni, di FI; Pino Cangemi e Laura Cartaginese, della Lega, Mario Luciano Crea, della civica Rocca, la vicepresidente dem Emanuela Droghei e i consiglieri del Pd Mario Ciarla e Daniele Leodori, e Alessandra Zeppieri del Polo progressista. Un regalo che lunedì prossimo verrà anche presentato in conferenza stampa da Rocca e Lotito.

Ma la destra già si difende: “L’ha fatto pure Zingaretti”. Un altro finanziamento ai biancocelesti infatti venne dato dalla giunta dem nel 2019

francesco rocca