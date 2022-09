PESSIMA NOTIZIA PER ORBAN: NELLA FAIDA CON BRUXELLES SUI FONDI EUROPEI, GLI ARRIVA IL SOSTEGNO DI PUTIN - IL PORTAVOCE DI MOSCA, PESKOV: “L'UNGHERIA ASSUME UNA POSIZIONE SOVRANA SU MOLTE QUESTIONI CHE ACCOGLIAMO CON FAVORE. CONTINUIAMO A MONITORARE DA VICINO LA SITUAZIONE”

vladimir putin viktor orban 4

(ANSA) - "L'Ungheria assume una posizione sovrana su molte questioni che accogliamo con favore. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione". Lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, dopo che ieri la Commissione europea ha raccomandato di sospendere 7,5 miliardi di euro di fondi all'Ungheria in risposta ai timori legati allo stato di diritto.

A una domanda sull'atteggiamento del Cremlino di fronte a un possibile cambio di politica dell'Ungheria sulle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, Peskov ha risposto: "Tutto dipende dalle manifestazioni de facto di questi cambiamenti. Per il momento, è improbabile che siamo in grado di prevederle". Lo riporta la Tass. Il premier ungherese Viktor Orban a metà luglio, in un'intervista a Kossut Radio, aveva affermato che con le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina "l'economia europea si è sparata nei polmoni".

putin orban