25 apr 2022 15:30

PETROCELLI CHE ROTOLANO – IL SENATORE GRILLINO E FILO-RUSSO, SOPRANNOMINATO “PETROV”, HA FATTO DI TUTTO PER FARSI ESPELLERE DAL MOVIMENTO 5 STELLE. ALLA FINE CI È RIUSCITO CON IL TREMENDO TWEET CON LA Z DI PUTIN. MA RIMARRÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESTERI DEL SENATO. NON SI PUÒ SOSTITUIRE, A MENO CHE NON INTERVENGA LA CASELLATI SUL REGOLAMENTO, O SI DIMETTA SPONTANEAMENTE (MA NON NE HA LA MINIMA INTENZIONE…)