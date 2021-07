NO VAX, NO PAX - ZAIA CONTESTA SALVINI E QUELLA PARTE DEL CARROCCIO CHE FLIRTA CON I COMPLOTTISTI: “QUEI LEGHISTI IN PIAZZA CON I NO VAX? MI RIFIUTO DI PENSARE CHE SIA LA NOSTRA LINEA” - "UN CONTO È DISCUTERE SULL’OBBLIGATORIETA’, COME FA SALVINI MA TRA I NO VAX QUI C'È ANCORA CHI DICE CHE IL VIRUS NON ESISTE E CHE È UN COMPLOTTO. INCURANTI DEL FATTO CHE I VACCINI FUNZIONINO. A SCUOLA È DIVENTATO DIFFICILE FARE UN TAMPONE PERCHÉ VENIAMO ACCUSATI DI INFILARE MICROCHIP NEL NASO DEI BAMBINI"