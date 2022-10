"SEMBRA CHE I DENTI SIANO STATI RUBATI DAL MIO UFFICIO. LI HO TOLTI IO" - LA RIVELAZIONE AL GIORNALE TEDESCO "BILD" DEL DENTISTA UCRAINO DEL VILLAGGIO DI PISKY-RADKIVSKI - IL MUCCHIO DI DENTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE POTREBBERO NON ESSERE STATI ESTRATTI DAI SOLDATI RUSSI PER TORTURARE I CIVILI (VERREBBE SMENTITA TUTTA LA NARRAZIONE SULLA "PICCOLA AUSCHWITZ" DEI GIORNALONI DI OGGI) - IL DENTISTA DEL PAESE HA RICONOSCIUTO LE PROTESI: "PROVENGONO DA PERSONE CHE HO CURATO" - PROBABILMENTE I RUSSI PENSAVANO FOSSERO D'ORO

Da www.corriere.it

DENTI ORO DAI CADAVERI IN UCRAINA

«Una maschera antigas messa sulla testa di una vittima che è stata coperta con uno straccio che bruciava e sepolta viva». Poco lontano, «una scatola di capsule dentali d’oro». L’ultima galleria degli orrori russi arriva da Pisky-Radkivski, villaggio nella regione di Kharkiv sulla riva destra del fiume Oskil. La notizia è stata diffusa due giorni fa dai canali Telegram e Twitter filo ucraini.

DENTI ORO DAI CADAVERI IN UCRAINA

Una nuova «camera delle torture» è stata scoperta dalla polizia ucraina nella località da poco tornata sotto il controllo di Kiev dopo la ritirata delle truppe di Mosca. «Una mini Auschwitz. Quante altre se ne troveranno nell’Ucraina occupata?», ha denunciato ieri il ministero della Difesa ucraino, pubblicando le due immagini, scattate dal capo del dipartimento investigativo dei servizi di sicurezza nell’oblast, Serhiy Bolvinov: un’inquietante riproposizione delle pratiche naziste nei confronti dei prigionieri nei campi di concentramento.

camera delle torture a kharkiv

In quella stanza, è l’accusa, i russi hanno tenuto i residenti in condizioni disumane. «I vicini sentivano costantemente urla provenire da lì. Gli investigatori hanno trovato una terribile camera di tortura nel villaggio. La polizia è ben consapevole delle torture», ha raccontato Bolvinov, denunciando che alcuni cittadini sono stati «sepolti vivi» in quel bosco. «La polizia conosce i nomi delle vittime, le indagini sono in corso», ha spiegato su Twitter.

torture a kharkiv

I giornalisti di Bild però hanno visitato il villaggio di Pisky-Radkivski. Lì hanno incontrato un dentista locale e gli hanno mostrato una foto di corone dentali in una scatola. «Sembra che i denti siano stati rubati dal mio ufficio, la mia casa è stata saccheggiata dai russi. Provengono da persone che ho curato in tutti questi anni. Ho tolto questi denti», ha detto loro il dentista locale Serhiy (secondo lui, è l’unico dentista del villaggio) riguardo alla foto.

controffensiva ucraina nella regione di kharkiv 5

Il dottore presumeva che le truppe russe avessero rubato i denti perché pensavano che fossero d’oro (in realtà sono di acciaio inossidabile) e per intimidire gli ucraini. «I residenti vicini mi hanno informato che i russi avrebbero spaventato le persone con questo», ha detto Serhiy. Dunque da chiarire ancora effettivamente come siano andate le cose.

ARTICOLI CORRELATI

controffensiva ucraina nella regione di kharkiv 2 controffensiva ucraina nella regione di kharkiv 6