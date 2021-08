L’AVVOCATO DEI TALEBANI – CONTE APRE AL “DIALOGO” CON I MILIZIANI ISLAMISTI E DI MAIO PRENDE SUBITO LE DISTANZE: “È IMPORTANTE AGIRE IN MANIERA COORDINATA. DOBBIAMO GIUDICARLI DALLE LORO AZIONI, NON DALLE LORO PAROLE” – I RENZIANI ALL’ATTACCO DI “GIUSEPPI”: “LE SUE PAROLE SONO UN INSULTO A CHI STA SOFFRENDO, A CHI SI NASCONDE, A CHI FUGGE” - VITTORIO SGARBI: “DICHIARAZIONI DI CREDITO VERGOGNOSE. LA SUA POSIZIONE È QUELLA DELLA CINA. NON C'È CHE DIRE: DA AVVOCATO DEL POPOLO AD AVVOCATO DEI TALEBANI È UN ATTIMO"

DI MAIO A CONTE: "GIUDICARE I TALEBANI DA AZIONI NON DALLE PAROLE". IL LEADER 5S: "SÌ AL DIALOGO SERRATO, IL REGIME SI È DIMOSTRATO DISTENSIVO"

Da www.repubblica.it

"Necessità di un serrato dialogo con il nuovo regime talebano, che si è dimostrato abbastanza distensivo". Così ieri in tarda serata il leader dei 5S Giuseppe Conte a Ravello (Salerno) per la presentazione di un libro.

Ma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio prende le distanze dall'ex premier e ribadisce: "È importante agire in maniera coordinata nei confronti dei talebani. Dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle loro parole.

Abbiamo a disposizione qualche leva, sia pur limitata, su di loro come l'isolamento dalla comunità internazionale e la prosecuzione dell'assistenza allo sviluppo fornita finora. Dobbiamo mantenere una posizione ferma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, e trasmettere messaggi chiari tutti insieme".

Una "correzione" necessaria anche dopo le polemiche seguite alle parole di Conte, criticato da Italia viva e da alcuni esponenti di centrodestra.

"L'esito di questo ventennio di impegno della comunità internazionale in Afghanistan mi ha addolorato - ha detto l'ex premier a Ravello - come credo abbia addolorato e angosciato tutti voi. Constatare dopo 20 anni l'insediarsi rapido ed efficace del nuovo Emirato islamico, mi ha lasciato sgomento.

Ora è prioritario costruire i corridoi umanitari e portare qui tutte le persone che hanno collaborato e che si sono più esposte per i diritti civili. Ne approfitto - ha quindi aggiunto - per dire che ci siamo già mossi come M5s. Sapete che noi abbiamo le restituzioni: parte di questi soldi chiederò che siano destinati a finanziare i corridoi e l'accoglienza".

afghanistan profughi in fuga dai talebani 4

E ha proseguito: "Sullo sfondo c'è poi da interrogarsi sul fatto che non è con le armi che risolveremo problemi così" spiegando che ora c'è la necessità "di un dialogo costante con il nuovo regime". Russia e Cina, in questo senso, "devono sedersi al tavolo e l'occidente deve coinvolgere tutta la comunità internazionale per tenere i talebani dentro un dialogo serrato per proteggere il lavoro fatto e garantire sicurezza a tutti".

Immediate le reazioni: "Un insulto a chi sta soffrendo, a chi si nasconde, a chi fugge. Perché sa bene di cosa sono capaci i Talebani". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Gennaro Migliore, che poi in un altro post aggiunge: "Un maldestro tentativo di compiacere quei Paesi che sono stati pronti a riconoscere subito e senza neanche troppo dispiacere il regime talebano. Ma noi siamo l'Italia! E l'ex premier pare non saperlo".

Vittorio Sgarbi definisce "vergognose" le dichiarazioni di 'credito' di Conte sui talebani. E spiega: "Mentre da Kabul arrivano le prime notizie di rastrellamenti casa per casa da parte dei talebani, di donne che fuggono e si nascondono per paura di ritorsioni, di spari sulla folla, di bambini terrorizzati che cercano riparo all'aeroporto, il leader dei 5 Stelle, sempre più imbarazzante, auspica 'un dialogo serrato con i talebani, il regime si è dimostrato distensivo'. La sua posizione è quella della Cina. Non c'è che dire: da avvocato del popolo ad avvocato dei talebani è un attimo".

