“L'EUROPA PUÒ DIMOSTRARE LA SUA COMPATTEZZA CON LA DIPLOMAZIA ANCHE A COSTO DI SEGUIRE UNA VIA CHE NON PIACERÀ AGLI AMERICANI” - DOMENICO QUIRICO: “BISOGNA MANTENERE APERTE LE COMUNICAZIONE CON IL NEMICO, ANCHE IN SEGRETO, NON C'È NULLA DI CUI VERGOGNARSI. GLI UOMINI CHE POSSONO FERMARE LA GUERRA SANNO CHE SONO I RAPPORTI DI FORZA A REGOLARE GLI EQUILIBRI TRA LE NAZIONI, NON SONO DEI SANTI CHE SOGNANO UN IMPOSSIBILE MONDO PACIFICATO. IL DOVERE DI UN DIPLOMATICO È DI RIBADIRE LA VERITÀ COME LUI LA VEDE, SENZA MANIPOLARLA IN BASE A CONSIDERAZIONI DI POLITICA INTERNA DEL SUO PAESE. LA PRIMA REGOLA È QUELLA DI NON DEMONIZZARE MAI L'AVVERSARIO, DEFINIRLO ANIMALE, MOSTRO, NEMICO DEL GENERE UMANO” (CAPITO, DI MAIO?)