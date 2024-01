SALVINI E TAJANI SI ACCONTENTANO DI LOTTARE PER LE BRICIOLE – MENTRE GIORGIA MELONI, IN MODALITÀ "FASCIO TUTTO IO", PUNTA A UMILIARE GLI ALLEATI ALLE EUROPEE, I DUE VICEPREMIER GUERREGGIANO PER NON ESSERE QUELLO CHE CE L’HA PIÙ PICCOLO (IL RISULTATO) – GLI AZZURRI SI RINGALLUZZISCONO AL TRENTENNALE DI FORZA ITALIA E SPERANO IN UN CLAMOROSO SORPASSO. NEL CARROCCIO SONO PREOCCUPATI DALLA LINEA MAL-DESTRA DEL “CAPITONE”: “GLI IMPRENDITORI DEL NORD SI PREOCCUPANO DELLE LORO ATTIVITÀ, NON SONO INTERESSATI ALLE ALLEANZE IN EUROPA CON GLI ESTREMISTI DI AFD…”

Estratto dell’articolo di Francesco Verderami per il “Corriere della Sera”

antonio tajani

Il sorpasso c’è chi lo auspica e c’è chi lo teme: è lo stato d’animo di Forza Italia e della Lega in vista delle Europee. Era scontato che ieri Tajani — alla convention per i trent’anni del partito — spronasse il gruppo dirigente azzurro e pronosticasse un risultato alle elezioni «che nessuno oggi ci accredita».

Meno scontato era che esponenti di primo piano del Carroccio facessero le stesse previsioni: «Dovevamo inghiottire Forza Italia in un sol boccone e invece a giugno rischiamo di finire alle loro spalle». I due ragionamenti si sono rivelati convergenti anche quando il leader dei forzisti e alcuni rappresentanti del Carroccio si sono attardati ad analizzare il motivo che potrebbe portare a un risultato per certi versi clamoroso. Secondo il ministro degli Esteri è «anche per effetto della linea politica di Salvini». Secondo un dirigente autorevole della Lega è «soprattutto per il posizionamento del partito deciso da Salvini».

MATTEO SALVINI EURO

Insomma il sorpasso […] sarebbe una conseguenza della postura assunta dal leader della Lega. Postura che per un verso sta facendo risaltare […] il profilo «moderato e rassicurante di Forza Italia». E che per l’altro «ci sta mettendo in difficoltà con i nostri elettori del Nord», impreca il maggiorente del Carroccio: «Perché finora abbiamo potuto fare affidamento sulla rete di consensi tenuta insieme dai nostri amministratori del Settentrione, mentre al Sud siamo di fatto spariti». Più o meno quanto sostiene il governatore della Calabria, Occhiuto: «Da noi i leghisti sono in difficoltà. Non so quale sia la situazione al Nord».

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju 1

Infatti è lì che si giocherà il derby del centrodestra per il secondo posto nella coalizione. «È lì — anticipa il capogruppo forzista Barelli — che in punta di piedi cercheremo di intercettare i consensi di imprenditori e commercianti delusi dalla Lega». Di quelli cioè che si preoccupano soprattutto delle loro attività, «e non sono interessati — lamentano nel Carroccio — alle alleanze in Europa con gli estremisti di AfD».

Si vedrà quale sarà il risultato. D’altronde il sistema proporzionale esalta la competizione tra partiti limitrofi e contemporaneamente produce forme di alleanza. Come quella tra Forza Italia e Meloni, se è vero che — riferisce un dirigente azzurro — «Giorgia si sta mostrando leale nei nostri confronti. Certo, lei ambisce a fare il pieno di voti e arriva fino a un certo punto. Poi il pane ce lo dovremo conquistare da soli».

antonio tajani

Ma nel partito che — dopo la scomparsa di Berlusconi — sembrava condannato a lottare per raggiungere la quota di sopravvivenza del 4%, c’è un motivo se traspare un timido ottimismo in vista delle urne: «È che in questo centrodestra fatto di estremi — commenta il vice presidente della Camera Mulè — emerge sempre più il ruolo essenziale e centrale di Forza Italia».

Mentre sul fronte del Carroccio fa da contraltare lo sconforto misto a depressione di quanti non hanno mai creduto al progetto salviniano della «Lega nazionale» […]: «Lo avevamo detto a Matteo che al Sud ci avrebbero usato come un taxi. Lui era però convinto che ci fosse un’adesione ideologica al progetto. E invece...».

GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Sarà lunga e sarà dura fino a giugno. Senza più il Cavaliere, gli azzurri ieri hanno potuto aggrapparsi all’icona di Gianni Letta: «Vederlo parlare dal palco sotto il simbolo di Forza Italia... E quando ricapita», sorrideva eccitato Gasparri. Pure il gran visir a un certo punto si è immedesimato nel ruolo, dato che durante il discorso ha detto: «Se siamo qui lo dobbiamo a te, Silvio». Terminato l’incontro però si è ricomposto, e dopo aver cantato l’inno di Forza Italia […] ha chiesto di essere «lasciato fuori dalla politica». […]

ignazio la russa giorgia meloni antonio tajani LUCA ZAIA MATTEO SALVINI matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju matteo salvini an anas meme by rolli per il giornalone la stampa matteo salvini a quarta repubblica 1 MATTEO SALVINI - CHRISTIAN COMMISSO - RUTTOVIBE baloccarsi vignetta by rolli per il giornalone la stampa antonio tajani maurizio gasparri paolo barelli festa dei 30 anni di forza italia antonio tajani 1