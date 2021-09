SILURI SU SILERI - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE HA MENTITO SULLE VISITE PRIVATE NELLA CLINICA “NUOVA VILLA CLAUDIA”? UN DOCUMENTO DELLA REGIONE LAZIO LO INCASTRA: LA SUA ATTIVITÀ NELLA CLINICA PRIVATA CONVENZIONATA ERA INCOMPATIBILE CON QUELLA DI MEDICO IN UN OSPEDALE PUBBLICO (IN ASPETTATIVA) . NON SOLO: IL DOCUMENTO DICE CHIARAMENTE CHE AVEVA RACCONTATO IL FALSO A “LE IENE”, POI A “REPUBBLICA” E ANCHE A “LA7”, SOSTENENDO CHE SVOLGEVA SOLO TUTORAGGIO E INSEGNAMENTO. ORA VERRÀ SEGNALATO ALL’ORDINE DEI MEDICI - VIDEO

SILERI, OGGI E DOMANI - DOPO LO SCOOP DELLE “IENE” LA REGIONE LAZIO HA RIAPERTO L’INCHIESTA INTERNA SULL’INCARICO DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE NELLA CLINICA PRIVATA “VILLA CLAUDIA”: GIOVEDÌ L’ASSESSORE REGIONALE ALESSIO D’AMATO RISPONDERÀ ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DI "FRATELLI D'ITALIA" ANTONELLO AURIGEMMA, CHE È STATO QUERELATO DA SILERI (LA PROCURA HA CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE) - NELLA DIFFIDA INVIATA ALLA TRASMISSIONE SI CITA UN PARERE DELL’AVVOCATURA REGIONALE. CHE PERÒ, A DOMANDA DIRETTA DALLO STESSO AURIGEMMA, HA RISPOSTO DI NON ESSERE MAI STATA INTERPELLATA…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sileri-oggi-domani-dopo-scoop-ldquo-iene-rdquo-regione-270421.htm

SILURI SU SILERI - “LE IENE” SCODELLANO UN AUDIO CHE SMASCHERA IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE PIERPAOLO SILERI: SAREBBE LA PROVA CHE DA MEDICO DIPENDENTE DEL SERVIZIO PUBBLICO LAVORAVA ANCHE PER LA CLINICA PRIVATA “VILLA CLAUDIA”. IN DIRETTA CON UN’EMITTENTE RADIO ROMANA, SILERI PROMUOVEVA LE SUE ATTIVITÀ NELLA CASA DI CURA CONVENZIONATA – LUI HA DIFFIDATO LA TRASMISSIONE E SI È DIFESO SOSTENENDO CHE SI OCCUPAVA SOLO DI “TUTORAGGIO E INSEGNAMENTO”, MA UNA DIPENDENTE RIVELA: 200 EURO LA PRIMA VISITA E… - VIDEO

1 - IL LAZIO: «SILERI MENTÌ SULLE SUE VISITE PRIVATE»

Alessandro Rico per “La Verità”

Lo scivolone sul cancro («Ora è più facile morire di quello che di Covid») potrebbe non essere stato il punto più basso della carriera politica di Pierpaolo Sileri. Un documento della Regione Lazio prova che il sottosegretario alla Salute, in quota 5 stelle, ha mentito ai giornalisti delle Iene.

I quali gli avevano chiesto se, nonostante fosse dipendente del Policlinico Tor Vergata di Roma (poi entrato in aspettativa, allorché, nel 2018, fu eletto senatore con il M5s), svolgesse visite private a pagamento presso una clinica convenzionata con la Regione, Nuova Villa Claudia.

Violando così la legge. «L'unica cosa che io ho fatto lì», rispose a maggio a Filippo Roma, «è stata la parte di endoscopia e di chirurgia endoscopica per un totale di 54 procedure fra insegnamento, tutoraggio e quant' altro». Dunque, solo docenze per la scuola di specializzazione. Le Iene avevano interpellato il consigliere regionale Antonio Aurigemma, di Fdi, che aveva mostrato la lista delle prestazioni (esami, visite specialistiche, eccetera) svolte effettivamente da Sileri nella struttura di via Flaminia Nuova.

Era spuntato anche uno spot, trasmesso da un'emittente della Capitale, Radio Sei, in cui a sponsorizzare la clinica compariva proprio «il professor Pierpaolo Sileri, specialista in chirurgia dell'apparato digerente», che «è lì per un appuntamento per un controllo». «Sì sì, io sono qui, certo», garantiva il medico. Tuttavia, allora non era stato possibile accertare se quelle prestazioni sanitarie fossero state retribuite.

Adesso è la Regione Lazio a togliere ogni dubbio. Nella risposta a un'interrogazione del consigliere Aurigemma, l'ente guidato da Nicola Zingaretti certifica infatti che, «nel periodo dal 20 marzo 2018 al 25 gennaio 2019, [...] il prof Sileri ha esercitato attività professionale, sia pure di natura occasionale, presso la casa di cura Nuova Villa Claudia con oneri a carico del singolo utente e non a carico del Ssr». Ovvero, del Sistema sanitario regionale, con il quale la struttura è appunto convenzionata.

La conclusione del documento è una mazzata sul cursus honorum del pentastellato: «Trattandosi, pertanto, di attività non svolta presso l'amministrazione di appartenenza per il mantenimento delle competenze, né (di insegnamento e tutoraggio) a titolo gratuito, [...] la presente verrà trasmessa all'Ordine dei medici di Roma, all'Università Tor Vergata [...]» e, «con l'occasione si chiederà alla Asl Roma 1 di procedere al computo esatto delle somme incassate», al fine da scomputarle «dal livello massimo di finanziamento per l'anno corrente» alla casa di cura.

Che - senza saperlo, specifica la carta - ha però di fatto «consentito l'erogazione di prestazioni in modo non conforme alla cornice normativa prevista». C'era una volta «onestà, onestà». Complimenti, sottosegretario. Per citare una frase da lei detta in tv: la cosa migliore è che si dimetta.

2 - LA REGIONE CONTRO SILERI "HA VISITATO A PAGAMENTO" LUI: "ERA TUTTO REGOLARE"

Estratto dell'articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

(…) La vicenda, piuttosto intricata, merita di essere raccontata dal principio. Prima di diventare senatore, Sileri faceva il medico al secondo policlinico universitario della Capitale. Eletto nel marzo 2018, si mette subito in aspettativa, ma quasi in contemporanea inizia a svolgere (per circa 10 mesi, fino al gennaio 2019) attività libero-professionale nella clinica Nuova Villa Claudia, convenzionata con la Regione, dove l'ateneo di Tor Vergata si appoggia per fare formazione.

Orbene la legge consente, a chi è in aspettativa, di effettuare "prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita", ma tali prestazioni devono avvenire "presso l'amministrazione di appartenenza" in maniera "saltuaria, gratuita e senza alcun onere per l'amministrazione". Invece dall'indagine regionale emerge che Sileri avrebbe sì lavorato in modo occasionale, ma in una struttura privata e facendosi pagare: «Fino a 200 euro a visita», denuncia il consigliere di Fdi Aurigemma.

Quando a maggio la storia viene fuori, il sottosegretario prova a difendersi. Alle Iene , che fanno esplodere il caso, spiega: «Si trattava di attività di formazione e tutoraggio», legata cioè alla scuola di specializzazione di Tor Vergata che con Villa Claudia ha una convenzione. Ma le opposizioni contestano questa versione e chiedono all'assessore D'Amato una risposta chiara.

Che arriverà il 10 giugno, firmata da due dirigenti regionali di grande esperienza: Massimo Annichiarico (Salute) e Paola Maddaloni (Contenzioso). «Il prof. Sileri - scrivono - ha esercitato attività professionale, sia pure di natura occasionale, presso la casa di cura Nuova Villa Claudia con oneri a carico del singolo utente e del Servizio sanitario regionale».

Pertanto, «trattandosi di attività non svolta presso l'amministrazione di appartenenza per il mantenimento di competenze, né (di insegnamento e tutoraggio) a titolo gratuito la presente verrà trasmessa all'Ordine dei Medici di Roma e all'Università di Tor Vergata». Non solo.

L'incasso della clinica verrà «scomputato dal livello massimo di finanziamento per l'anno corrente perché la Casa di cura, pur essendo in possesso degli elementi conoscitivi idonei a prevenire i fatti, avrebbe consentito l'erogazione di prestazioni in modo non conforme alla cornice normativa prevista». Interpretazione che però il sottosegretario rifiuta in toto: «Si tratta di documenti vecchi e superati, notizie false create ad arte da gruppi di potere contro la mia persona», taglia corto.

