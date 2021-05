silvio berlusconi

FLASH! - ALTRO CHE SCUSA PER I PROCESSI, ALL'OSPEDALE SAN RAFFAELE SILVIO BERLUSCONI STA VIVENDO LA PARTITA PIU' DIFFICILE... - DAJE SILVIO!

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/flash-altro-che-scusa-processi-all-39-ospedale-san-raffaele-270065.htm

Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione. — Alberto Zangrillo (@azangrillo) May 14, 2021

DAGONEWS

Il problema che mettendo in crisi l'organismo del Cavaliere è il cuore, più precisamente il miocardio. Nel 2006, Berlusconi si operò a Cleveland, negli Stati Uniti al cuore, dove gli venne applicato un pacemaker. Ora dovrebbe essere sostituito ma le condizioni generali non sopporterebbero un'operazione, anche con anestesia locale.

BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE

FI: BERLUSCONI AL SAN RAFFAELE DA 4 GIORNI, VOCI SU DIMISSIONI DOMANI

(Adnkronos) - Silvio Berlusconi è ancora al San Raffaele dopo il ricovero di martedì scorso per nuovi accertamenti legati agli strascichi del post Covid. Anche oggi sono circolate voci discordanti sul suo stato di salute, ma fonti qualificate azzurre assicurano che le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione.

Berlusconi ospedale

Subito dopo il 'verdetto' di assoluzione del tribunale di Catania per il caso Gregoretti, il presidente di Forza Italia, infatti, ha chiamato al telefono Matteo Salvini per complimentarsi con lui e manifestargli la sua solidarietà. "Dopo la decisione Gregoretti mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà, è un guerriero'', ha detto il leader della Lega confermando il colloquio. Allo stato, non si sa quando Berlusconi verrà dimesso dall'ospedale. C'è chi assicurava che oggi sarebbe tornato a casa, ad Arcore, ma secondo le ultime indiscrezioni, apprende l'Adnkronos, l'ex premier potrebbe essere dimesso domani mattina.

TUTTE LE OPERAZIONI DI BERLUSCONI

san raffaele stanza d ospedale

Il ricovero di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie. Nel maggio 1997 Berlusconi è stato operato per un tumore alla prostata. Nel novembre 2006 ad Anversa ha subìto l'asportazione di un frammento del menisco del ginocchio destro; alcune settimane dopo è stato ricoverato in seguito a un malore durante un comizio. A dicembre dello stesso anno, a Cleveland (Usa) gli è stato impiantato un pacemaker al cuore.

silvio berlusconi all uscita del san raffaele

Nell'ottobre 2010 è stato operato per una tendinite alla mano sinistra; nel marzo 2011 Berlusconi ha avuto un intervento chirurgico programmato, in una clinica privata di Milano, per riparare i danni alla mascella causati da un'aggressione avvenuta nel 2009. Nel 2013 ha un nuovo ricovero al San Raffaele per una patologia oculare chiamata uveite; nell'aprile 2014 è costretto a un ulteriore ricovero per una dolorosa infiammazione al ginocchio sinistro.

silvio berlusconi all uscita del san raffaele 6

Nel novembre 2014 viene ancora ricoverato per una ricaduta dell'uveite, mentre nel dicembre 2015 è avvenuta la sostituzione programmata del pacemaker.

A marzo 2016, un intervento programmato per curare una cataratta all'occhio destro. Poi nel giugno 2016 il ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano, per uno scompenso cardiaco

san raffaele stanza d ospedale silvio berlusconi all uscita del san raffaele 5 san raffaele bagni

silvio berlusconi allo stadio del monza silvio berlusconi silvio berlusconi con matteo salvini SILVIO BERLUSCONI SAN RAFFAELE