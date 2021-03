STORACE SALE SUL CARROCCIO – IL VICEDIRETTORE DEL “TEMPO” MOLLA LA MELONI E LANCIA IL SUO ENDORSEMENT ALLA LEGA: “NON CAPISCO PIÙ COSA FA GIORGIA. STA GIOCANDO A DARE PIÙ FASTIDIO ALLA DESTRA CHE ALLA SINISTRA” - CHE COINCIDENZA: QUALCHE SETTIMANA FA DAGOSPIA SCRIVEVA CHE LA LEGA STAVA PENSANDO PROPRIO A STORACE PER IL CDA DELLA RAI. LUI SMENTI' MA CON POCA CONVINZIONE “NON HO NULLA DA CHIEDERE. GLI MANDO SOLTANTO DEI MESSAGGINI E…”

MELONI STORACE

1 – FLASH - LA LEGA STAREBBE PENSANDO A FRANCESCO STORACE COME SUO PROSSIMO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN RAI. L'EX MINISTRO DELLA SANITÀ ED EX GOVERNATORE DELLA REGIONE LAZIO SI SAREBBE OFFERTO A MATTEO SALVINI IN CHIAVE ANTI-MELONI - DAGOSPIA DEL 5 MARZO 2021

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/flash-lega-starebbe-pensando-francesco-storace-come-suo-prossimo-263036.htm

FRANCESCO STORACE CON LA MASCHERINA

2 – STORACE: "CARA MELONI TI SALUTO, ECCO PERCHÉ ORA PREFERISCO SALVINI"

Estratto dell’articolo di Salvatore Merlo per www.ilfoglio.it

(…) “Draghi è Draghi. Ma la destra non può che stare con lui”. Però Giorgia Meloni è fuori. “Non voglio polemizzare, ma non capisco più cosa fa la Meloni. E’ il leader di una forza che prende il 15 o il 20 per cento. E i voti si raccolgono per governare. Poi lei dice ‘mai con i 5 stelle’, e intanto oggi s’è presa tre grillini nel gruppo di Fratelli d’Italia. Boh. Sta giocando a dare più fastidio alla destra che alla sinistra. Io è alla sinistra nel pallone che romperei i coglioni”.

Dunque Francesco Storace, una vita nel Msi, poi in An, oggi vicedirettore del Tempo - “senza tessera e senza obbligo di faziosità” - si sente più vicino a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni, che pure è la sua famiglia. “Se ti senti un peso, la famiglia la lasci”, dice. “Senza polemiche”, ripete.

SALVINI DRAGHI

“Forse con un po’ di delusione”, aggiunge. “Ma comunque senza rancori”. Dunque Storace leghista? Chissà. Potenza di Draghi, forse, l’uomo che tutto rimescola. “Salvini è un protagonista in questo governo. Basta osservare la scena. Il Pd è stralunato, non sa nemmeno dove si trova. I Cinque stelle sembrano l’aereo più pazzo del mondo”.

(…) E se le malelingue sibilano che Storace voglia provare a entrare nel cda Rai - dove un tempo lo chiamavano “Epurator" - lui dice: "A Salvini non ho nulla da chiedere. Gli mando soltanto dei messaggini”. E lui? “E lui risponde. Incredibile in questa epoca in cui per avere l’attenzione di un leader devi supplicare”.

MATTEO SALVINI IN SENATO APPLAUDE DRAGHI

Però Salvini lo ha subìto Draghi. Lo dicono in molti. “Secondo me è diverso: lo ha accettato. E si sta impegnando. Questi giri d’incontri che fa con ministri e sottosegretari non sono una trovata pubblicitaria. Li fa per capire cosa stanno facendo al governo. Salvini vuole capire come capitalizzare i risultati di questo governo. Questa è politica. (…)

francesco storace foto di bacco (2)

Ma non è strano che uno che viene dal Msi si ritrovi attratto dalla Lega? Quelli volevano appendere il tricolore nel gabinetto. “A me avrebbe dato più fastidio stare dalla parte di Mario Monti. Eppure c’era una destra che ci stava con Monti”. E Storace si riferisce al Pdl. Di cui Meloni era una dirigente. (…)

meloni storace

francesco storace meloni storace