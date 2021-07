TORNA A CASA-LINO! – “LA VERITÀ” METTE IN FILA TUTTO QUELLO CHE NON QUADRA DELL’INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TA-ROCCO A ROMA: “NELLA CASA C'È UNA SOCIETÀ IN AFFITTO, CHE DA CONTRATTO DOVREBBE RIMANERE LÌ FINO AL 2024, CHE SI OCCUPA DI PRODURRE SOFTWARE E FIRMWARE. IL PRESIDENTE DEL CDA È TALE GIANNI CUOZZO, CHE SI PRESENTA COME HACKER” – “I RISK MANAGER A MAGGIO SCORSO HANNO SEGNALATO ANCHE DUE BONIFICI DI IMPORTO RILEVANTE. IL PRIMO ‘IN AVERE’ PER 349.973 EURO. SUCCESSIVAMENTE UNO IN USCITA, CON CAUSALE GIROCONTO, DI…

2 - SOLDI, ROGITI E PICCOLE OMISSIONI LA VERITÀ SULLE CASE DI CASALINO

Fabio Amendolara François De Tonquédec per “La Verità”

L'ultimo investimento puntato da Rocco Casalino, l'ex portavoce di Palazzo Chigi e attuale comunicatore del Movimento 5 stelle, è un appartamento da 164 metri quadri al quinto piano di uno stabile di pregio a due passi da piazza del Popolo a Roma e gli è costato l'ennesima segnalazione di operazione sospetta che i risk manager della banca nella quale ha movimentato i fondi hanno mandato all'Uif, l'ufficio di informazione finanziaria di Bankitalia.

Nella casa, messa in vendita da un venditore d'arte residente a Montecarlo, c'è una società in affitto, che da contratto dovrebbe rimanere lì fino al 2024, che si occupa di produrre software e firmware «mirati a garantire la sicurezza informatica per strutture strategiche e centrali di produzione energetica», il cui presidente del Cda è tale Gianni Cuozzo, nato in Germania nel 1990 e residente in provincia di Salerno, che nelle interviste si presenta come hacker, che si occupa «della stesura di dottrine militari per l'impiego di armi informatiche» e che scrive paper pubblicati dalla Nato.

giuseppe conte e rocco casalino

Uno che ha dichiarato che per hackerare una petroliera gli bastano dieci minuti. L'ex portavoce di Giuseppe Conte ha avviato le trattative a maggio, diversi anni dopo aver venduto l'abitazione Milano. Un giro di soldi che è finito, come svelato dalla Verità giovedì, nel mirino dell'Antiriciclaggio.

I risk manager a maggio scorso hanno annotato, tra le altre cose, che «si è ritenuto opportuno segnalare anche due bonifici di importo rilevante». Il primo è «in avere», quindi è finito sul conto preso in esame, per 349.973 euro, con causale «rimborso saldo attivo per estinzione» di un libretto.

«E successivamente uno in dare», quindi in uscita dal conto, «di euro 300.000 con causale giroconto, entrambi disposti su altro intermediario (cioè di un altro istituto di credito, ndr) di cui si ignora l'origine e la finalità dei fondi». La movimentazione viene ritenuta «anomala». Insomma, sarebbe «meritevole di attenzione», si legge nel documento, «in quanto potrebbe sottendere intenti dissimulatori, distrattivi e di dubbia legittimità».

La motivazione? A muovere quei soldi è stato un «soggetto apicale nella pubblica amministrazione [...] intestatario di rapporto di conto corrente con movimentazione apparentemente anomala per bonifici a favore di persone fisiche con causali generiche o assenti e giroconti [...] su altro intermediario di cui si ignorano origine e finalità dei flussi finanziari». A settembre 2020, però, era partita un'altra segnalazione: «Nel periodo analizzato, tra l'1 marzo 2020 e il 30 luglio 2020, risulta che il cliente in data 9 marzo ha chiesto l'apertura di un libretto per trasferire la somma di 300.000 euro dal proprio conto bancario radicato presso Unicredit; la somma a oggi (settembre 2020, ndr) è ancora giacente sul rapporto.

Medesima operatività eseguita a ottobre 2018 su altro libretto aperto per trasferire 350.000 dallo stesso conto bancario: somma giacente per circa un anno fino all'estinzione. Risultando anomala l'apertura di rapporti per esclusivo trasferimento di somme rilevanti delle quali non si conosce la reale provenienza».

«Ho venduto la mia prima casa di Milano, per comprare casa a Roma», aveva spiegato alla Verità Casalino, «e ho depositato i soldi ricavati da questa vendita sul mio conto corrente Unicredit. In un secondo momento, dal momento che non sono riuscito a trovare subito un immobile da acquistare a Roma, ho spostato i soldi (circa 300.000 euro) dal mio conto corrente a un mio libretto di risparmio postale che risultava essere più conveniente. Infine, individuato l'immobile da acquistare, ho spostato nuovamente i soldi sul mio conto corrente Unicredit contestualmente alla richiesta di un mutuo proprio per l'acquisto della casa».

E con Dagospia, ieri, invece, ha precisato: «Al momento non risulta nessun immobile a me intestato a Roma, per il semplice fatto che il rogito per la casa acquistata avverrà a ottobre». E infatti per Roma c'è ancora un preliminare di vendita, di cui La Verità è entrata in possesso.

Ma per meglio comprendere il vorticoso giro in euro bisogna partire dalla vendita a Milano. Lì Casalino, in una traversa di via Torino, possedeva un trilocale di 98 metri quadri al quarto piano acquistato nel 2015. A comprare la ex casa del portavoce di Giuseppi è una coppia di anziani. Il prezzo: 665.000 euro, un po' più alto di quello al quale oggi Casalino sta acquistando la casa di Roma (ma sulla casa milanese rimaneva da estinguere il residuo di un mutuo da 250.000 euro della durata di 25 anni).

Il pagamento è stato effettuato così: 10.000 euro versati il 20 giugno 2017 con un assegno bancario non trasferibile; 10.000 versati il 27 luglio 2017 con un bonifico; 150.000 versati il 15 settembre con un assegno non trasferibile; 264.125 versati davanti al notaio con due assegni circolari non trasferibili; 230.874 versati con un bonifico. L'acquisto a Roma. Il contratto preliminare di vendita è del 7 giugno scorso. Ecco perché a nome di Casalino non risultano proprietà romane.

L'appartamento, situato al quinto piano di un bel palazzo alle porte del cosiddetto Tridente è un quinto piano con cinque stanze e doppi servizi. Il venditore si è obbligato davanti al notaio e ha promesso di vendere a Casalino il fabbricato da adibire a prima casa. Il corrispettivo della vendita è stabilito in 620.000 euro, così distribuito: 5.000 a titolo di caparra confirmatoria bonificati il 20 maggio; 115.000 come seconda caparra pagati davanti al notaio tramite un assegno circolare non trasferibile; 500.000 da pagare al momento dell'erogazione di un mutuo e mediante disponibilità personale.

Dalla cifra indicata come erogata attraverso mutuo emerge, però, un'incongruenza rispetto alla dichiarazione di Casalino, il quale sostiene che i circa 300.000 euro (in realtà 349.0000) trasferiti erano tutti destinati all'acquisto, mentre dalla segnalazione emerge che 300.000 sono stati rispostati altrove.

Verificando i dati dell'osservatorio dell'Agenzia delle entrate sulle compravendite del secondo semestre 2020 in quella zona, inoltre, il prezzo spuntato da Casalino appare come un ottimo affare. La media a metro quadro era di 5.100 euro, che moltiplicato per la superficie del quartierino scelto dal comunicatore a 5 stelle porterebbe a un prezzo di mercato di 852.000 euro, 230.000 in più del prezzo spuntato. Un bel colpo.