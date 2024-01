E VAI CON IL DISGELO – JOE BIDEN E XI JINPING SI TELEFONERANNO PRESTO E “MANTERRANNO CONTATTI REGOLARI”: PECHINO E WASHINGTON RILASCIANO DUE NOTE IN CONTEMPORANEA, DOPO L’INCONTRO TRA IL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE WANG YI E IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN – I DUE PAESI “HANNO CONVENUTO DI ATTUARE CONGIUNTAMENTE LA VISIONE DI SAN FRANCISCO, E FARANNO BUON USO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE STRATEGICA”

Cina-Usa, 'i capi di Stato manterranno contatti regolari'

XI JINPING E JOE BIDEN

(ANSA) - Cina e Usa hanno convenuto di attuare congiuntamente la 'Visione di San Francisco': i due capi di Stato, Xi Jinping e Joe Biden, "manterranno contatti regolari e forniranno orientamenti strategici per le relazioni bilaterali, promuoveranno gli scambi bilaterali in tutti i campi e livelli e "faranno buon uso degli attuali canali di comunicazione strategica", tra diplomazia, militari, economia e finanza, affari, cambiamento climatico e altri settori. Lo si legge nella nota di Pechino sui colloqui di Bangkok di ieri e di oggi tra il ministro degli Esteri Wang Yi e il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan.

JAKE SULLIVAN WANG YI

Casa Bianca, in preparazione telefonata Biden-Xi

(ANSA) - Telefonata in vista tra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping: lo lascia intendere la nota della Casa Bianca sull'incontro a Bangkok tra il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il massimo diplomatico di Pechino Wang Yi, secondo cui "le due parti si sono impegnate a mantenere il canale strategico di comunicazione e a perseguire ulteriore diplomazia e consultazioni di alto livello in settori chiave tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, anche attraverso una telefonata tra il presidente Biden e il presidente Xi".

Cina, con Usa comunicazione strategica schietta e sostanziale

XI JINPING JOE BIDEN

(ANSA) - Cina e Usa "hanno condotto una comunicazione strategica schietta, sostanziale e fruttuosa sull'attuazione del consenso raggiunto dai due capi di Stato", Xi Jinping e Joe Biden, durante l'incontro di San Francisco dello scorso novembre e "sulla gestione adeguata di questioni importanti e delicate nelle relazioni" bilaterali. E' quanto riporta una nota della diplomazia di Pechino in merito alla due giorni di colloqui tenuti a Bangkok tra il ministro degli Esteri Wang Yi e il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan.

LA SMORFIA DI ANTONY BLINKEN QUANDO BIDEN DICE CHE XI JINPING E' UN DITTATORE

Wang ha affermato che quest'anno ricorrono i 45 anni dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti. "Entrambe le parti dovrebbero cogliere questa opportunità per riassumere le esperienze e trarre lezioni, trattarsi a vicenda da pari a pari anziché essere condiscendenti", ha aggiunto Wang, per il quale Pechino e Washington dovrebbero "cercare un terreno comune accantonando le differenze anziché evidenziarle, rispettare veramente anziché danneggiare gli interessi fondamentali di ciascuno e lavorare insieme per impegnarsi al rispetto reciproco, alla coesistenza pacifica, alla cooperazione vantaggiosa per tutti". Il modo giusto delle relazioni, in latri termini, "è andare d'accordo".

