ACQUE BOLLENTI – IN GIAPPONE FA SCALPORE LA STORIA DELLA NUOTATRICE 21ENNE MIKU KOJIMA CHE SI È REINVENTATA ATTRICE PORNO – DOPO UNA SERIE DI SUCCESSI A LIVELLO GIOVANILE, CON IL COVID SI È ALLONTANATA DALLO SPORT – PRIMA HA POSATO NUDA, ATTIRANDOSI MOLTE CRITICHE: “C'ERA UNA DISCREPANZA TRA QUELLO CHE LA GENTE VOLEVA VEDERE E QUELLO CHE IO VOLEVO MOSTRARE” (CIOÈ LE ZINNE...) – LO SCORSO FEBBRAIO È USCITO IL SUO PRIMO FILM PORNO GIRATO A BORDO PISCINA: “MI SONO INCURIOSITA AI VIDEO PER ADULTI, NE HO GUARDATI PARECCHI E HO DECISO DI PROVARE…”

Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

In giro c'è tanta crisi, tra Covid e guerra sono tempi duri ed ognuno di noi cerca di trovare dentro di sé le risposte a qualsiasi livello, spirituale e materiale. Equilibrio interiore e necessità della vita quotidiana, è dura per tutti.

Anche la 21enne giapponese Miku Kojima ha vissuto questo travaglio e ne è uscita molto diversa da com'era prima: con un nome nuovo, Saki Shinkai, ed anche con una nuova professione, quella di attrice porno. Nella sua vita precedente Miku Kojima è stata una nuotatrice, anzi di più: una giovane campionessa.

La classe 2000 nata ad Osaka a livello giovanile ha vinto tantissimo: due medaglie d'oro ai Mondiali juniores di Indianapolis nel 2017 nei 200 misti e nei 400 misti (in quella edizione anche il nostro Nicolò Martinenghi vinse due ori) e l'anno dopo due bronzi ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires, entrambi in staffetta con le sue compagne del Giappone.

Sembrava lanciatissima la Kojima, con un'Olimpiade che si sarebbe svolta di lì a poco nel suo Paese – a Tokyo – ed invece nel 2019 ha lasciato il nuoto e si è iscritta all'università, cercando nel frattempo anche di mantenersi organizzando cerimonie. Poi il Covid e chissà cos'altro nell'animo della ragazza, fatto sta che qualcosa è cambiato, anzi più di qualcosa.

Un primo passo verso la sua nuova vita c'era stato lo scorso ottobre, quando la ormai ex nuotatrice aveva posato nuda in piscina, in una serie di foto intitolata ‘Saki Shinkai Naked Butterfly', dunque già col suo nuovo nome d'arte, probabilmente già consapevole di quale sarebbe stato il passo successivo.

"Quanto ho pubblicato i miei nudi – ha poi detto – ci sono stati commenti negativi e speculazioni. Alcuni si sono domandati perché avessi realizzato quelle fotografie, altri mi accusavano di voler entrare nel mondo della pornografia. Avevo parlato di me stessa in quel servizio, ma c'era una leggera discrepanza tra quello che la gente voleva vedere e quello che io volevo mostrare. Quello che vogliono è vedermi in costume da bagno".

Ecco dunque Miku Kojima, anzi la neonata Saki Shinkai, cimentarsi nel suo primo film porno – ambientato ovviamente in piscine e spogliatoi, in costume da bagno e soprattutto senza – lanciato in Giappone con grande battage pubblicitario ed uscito lo scorso febbraio per ‘Soft on demand', grosso nome del settore nel Paese del Sol Levante.

"Con le cancellazioni delle cerimonie per il Covid, il numero dei lavori commissionati era diminuito – ha spiegato la 21enne – Allora ho iniziato a guardarmi in giro e ho scoperto che un mio contatto sui social era attivo nel settore dei video per adulti. Mi sono incuriosita e ne ho guardati parecchi: all'inizio avevo una sensazione negativa, ma i lavori di Sod sono molto interessanti. Ho deciso di provare…".

