ALL'ESTERO I "BABY-FENOMENI" GIOCANO, QUI IN ITALIA C'E' PAURA DI "BRUCIARLI" - L'EMERGENZA INFORTUNI IN CASA MILAN COSTRINGE STEFANO PIOLI A CONVOCARE IL 15ENNE FRANCESCO CAMARDA - DI LUI SI DICE UN GRAN BENE: DOPO AVER SEGNATO OLTRE 400 GOL NELLE GIOVANILI, È STATO AGGREGATO ALLA PRIMAVERA (CON LARGO ANTICIPO) E HA GIA' SEGNATO 7 RETI IL 13 PARTITE - DOVESSE ESORDIRE CONTRO LA FIORENTINA (SERVE UNA DEROGA DELLA FIGC), IL CLASSE 2008 DIVENTEREBBE IL PIÙ GIOVANE DEBUTTANTE DELLA STORIA DELLA SERIE A... - VIDEO

francesco camarda

Estratto dell'articolo di Francesco Pietrella per www.gazzetta.it

[…] Francesco Camarda, quindicenne della Primavera rossonera, 16 anni da compiere a marzo, viaggia verso la prima convocazione della sua vita in Serie A. Pioli, oltre Leao e Giroud, ha perso anche […], quindi l'allenatore rossonero dovrebbe pescare dalla squadra di Abate. Camarda non ha ancora un contratto da pro', ma dovrebbe far parte del gruppo con la Fiorentina.

francesco camarda

RECORD

Camarda è il quindicenne dei record, la baby stella delle giovanili con 7 gol in 13 partite. […] Di lui si dice un gran bene. Nelle giovanili rossonere ha segnato circa 400 reti, […]Ieri si è allenato con la prima squadra, così Pioli sta valutando se aggregarlo o meno. […] Il tutto in attesa di firmare il primo contratto da professionista. Il ragazzo, gestito da Riso, è sul taccuino di tutti i club più importanti d'Europa, ma vive per il Milan fin da bambino. […] Ultima nota: in caso di esordio, la punta diventerebbe il più giovane debuttante della storia della Serie A, superando il record di Wisdom Amey stabilito con il Bologna nel 2021. […]

francesco camarda

LA DEROGA

Per poter scendere in campo serve un'autorizzazione. La Figc ha stabilito una regola riguardo i giocatori […] sotto il quindicesimo anno di età. […] Per poter giocare, quindi, servono: un certificato di idoneità specifica all'attività agonistica e una relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione.

francesco camarda francesco camarda francesco camarda zlatan ibrahimovic francesco camarda francesco camarda