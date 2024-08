ARCHEO-LA RICONOSCETE? INTORNO AL 2000, LA SIGNORA OGGI 43ENNE POSÒ PER UN SERVIZIO MOLTO PICCANTE. A NOVEMBRE SARANNO DUE ANNI CHE STA CON IL SUO NUOVO MANZO. IL PRIMO ANNIVERSARIO L’HANNO FESTEGGIATO IN CIMA A UN GRATTACIELO DI NEW YORK, IL PROSSIMO CHISSÀ. SU QUESTA RELAZIONE, NESSUNO CI AVREBBE SCOMMESSO UN EURO. "S’È PRESA IL PRIMO CHE PASSAVA PER STRADA", DICEVANO LE MALELINGUE... – DI CHI SI TRATTA?

Fiamma Tinelli per “Oggi” - Estratti

ilary blasi a ponza

«Mi hanno accusata di non aver sofferto abbastanza, non è stato così. Un divorzio è faticoso. Essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto». C’è una foto, in queste pagine, che mostra quanto Ilary Blasi creda in queste parole, affidate al Corriere della Sera.

Per vederla dovete girare pagina, solo un attimo, e osservare la bella donna che nuota in mare, poggiata a un materassino. Ilary guarda di fronte a sé. Sorridente. Distesa. Come una che il dolore l’ha attraversato, ma ha saputo uscirne. C’era chi la dava per spacciata. Monca, come il mondo immagina debba essere una donna che ha amato un mito ed è stata tradita. E invece.

ilary blasi in copertina su oggi 29 agosto 2024

In barca a Ponza con le figlie Isabel e Chanel, Ilary è una nuova sé. Quest’anno ha viaggiato molto: la Turchia, Tokyo, Mykonos. Avrebbe voluto farlo sempre, viaggiare, ma prima non si poteva. Prima c’era il ritiro del campione, l’estate coi bambini a Sabaudia («Ogni giorno uguale: colazione, spiaggia, pranzo, spiaggia, cena», confidò Blasi sospirando a chi scrive, anni fa). Poi, l’incantesimo durato vent’anni è finito. «Pure i tassisti, a Roma, sapevano che Francesco aveva un’altra. Io, no». Ilary ha aperto gli occhi. Ha preso le distanze da chi pareva amico. Si è innamorata. E ha voltato pagina.

ilary blasi con isabel a ponza

A novembre, saranno due anni che sta con Bastian Müller. Il primo anniversario l’hanno festeggiato in cima a un grattacielo di New York, il prossimo chissà. Su questa relazione, nessuno avrebbe scommesso un euro. S’è presa il primo che passava per strada, dicevano, belloccio, innocuo. Mica vero. Gli amici dicono che si completano: lui che la filma mentre si butta giù dai sentieri di Cortina con la mountain bike, felice come una bambina; lei che lo trascina a guardare le mongolfiere in Cappadocia, il naso all’insù. Per comunicare meglio con Bastian, si è pure messa a studiare inglese. S’è aperta al mondo, Ilary. Altro che Sabaudia.

oggi ilary blasi in barca con le figlie isabel e chanel a ponza

