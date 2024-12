COME STA EDOARDO BOVE? - IL CENTROCAMPISTA DELLA FIORENTINA, CHE HA AVUTO UN ARRESTO CARDIACO DURANTE LA PARTITA CONTRO L'INTER, RIMANE IN TERAPIA INTENSIVA - I MEDICI STANNO CERCANDO DI CAPIRE LE CAUSE DEL MALORE DEL CALCIATORE: SI PARLA DI UNA ARITMIA VENTRICOLARE CON "TORSIONE DI PUNTA" AVVENUTA IN CONCOMITANZA CON UN CALO DI POTASSIO NEL SANGUE, MA PER UNA DIAGNOSI PRECISA SERVIRÀ ASPETTARE ANCORA - SE L’ARITMIA FOSSE CONFERMATA, LE POSSIBILITÀ DI RIENTRO SAREBBERO POCHISSIME, VISTO CHE…

Estratto dell'articolo di Leonardo Bardazzi e Giullio Gori per www.corriere.it

EDOARDO BOVE

Un messaggio sul maxischermo del Franchi e gli striscioni della Curva. […] Nel derby toscano che vale l’accesso ai quarti di Coppa Italia, la Fiorentina infatti giocherà […] senza Edoardo Bove. Che, dalla sua stanza dell’ospedale di Careggi, tiferà viola dalla tv.

Il centrocampista romano — vigile ed estubato ormai da lunedì mattina — anche martedì ha sentito i compagni in videochiamata e rassicurato sulle sue condizioni, ma ha anche chiesto di evitare magliette celebrative o scritte speciali. «Pensate a giocare e basta». […]

edoardo bove

Dal punto di vista clinico, proseguono le indagini per capire le origini del malore avuto in campo domenica al 17’ di Fiorentina-Inter. Si parla di una aritmia ventricolare con «torsione di punta» avvenuta in concomitanza con un calo di potassio nel sangue, ma per una diagnosi precisa servirà aspettare ancora. Anche per questo il 22enne rimarrà nel reparto di terapia intensiva diretto dalla dottoressa Manuela Bonizzoli. I medici infatti vogliono scongiurare il rischio di improvvisi peggioramenti clinici (sempre meno probabili via via che passano i giorni), capire le radici del problema e l’eventuale rischio recidiva.

malore in campo per edoardo bove durante fiorentina inter foto lapresse4

[…] Se l’aritmia ventricolare fosse confermata […] le possibilità di rientro sarebbero pochissime, visto che in Italia i protocolli sono molto stringenti. […] Da regolamento per il numero 4 viola scatterà la sospensione temporanea dall’attività agonistica e solo dopo che gli esami avranno fatto il loro corso, eventualmente, potrà ricominciare l’iter per ottenerne una nuova.

Nel frattempo […] la Figc ha aperto un’inchiesta per le frasi del medico della Lazio Ivo Pulcini («Nel 2019 negai l’idoneità a un giocatore che ora gioca in A», aveva detto al Messaggero salvo poi smentire nella tarda serata) […]

