22 dic 2023 20:00

IL CONTENTINO PER ERLING HAALAND: NON AVRÀ VINTO IL PALLONE D'ORO, MA ALMENO È IL "GIOCATORE DEL 2023" SECONDO IL "GUARDIAN" (ME COJONI!) - IL QUOTIDIANO BRITANNICO CONFERMA CHE AGLI INGLESI NON GLIENE FREGA NIENTE DEGLI ALTRI CAMPIONATI: MESSI (CHE HA VINTO UN MONDIALE DA SOLO E IL PALLONE D'ORO) È SOLO DECIMO, DIETRO A VICTOR OSIMHEN, MENTRE NESSUN GIOCATORE DELL'INTER, CHE HA GIOCATO LA FINALE DI CHAMPIONS, È NELLA "TOP 10" - IL PRIMO ITALIANO È…