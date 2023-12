DOPO IL ROVESCIO DI BERTOLUCCI A BINAGHI ARRIVA ANCHE QUELLO DI CORRADO BARAZZUTTI (CI MANCA SOLO LA "VERONICA" FINALE DI PANATTA) - "FORSE IN FEDERAZIONE PENSANO CHE IL TENNIS SIA DI LORO PROPRIETÀ, COME SE LE PAGINE DI STORIA LE AVESSERO SCRITTE LORO. NON SONO SORPRESO E NON MI SAREI ASPETTATO UN INVITO DA QUESTA DIRIGENZA FEDERALE. SI STANNO COMPORTANDO COSÌ DA SEMPRE CON GLI EX GIOCATORI” - DELLA SQUADRA CHE VINSE LA PRIMA COPPA DAVIS A SANTIAGO ALLA FESTA PER CELEBRARE LA SECONDA "INSALATIERA" DEL TENNIS AZZURRO ERA PRESENTE SOLO IL CAPITANO NICOLA PIETRANGELI..

Michele Muzzarelli per sportface.it - Estratti

Durante i SuperTennis Awards 2023 non sono ovviamente mancate le celebrazioni per il recente trionfo in Coppa Davis della squadra italiana capitanata da Filippo Volandri. Un’occasione importante per festeggiare la storica impresa di Jannik Sinner e compagni, capaci di riportare l’Insalatiera in Italia per la prima volta dopo l’unico precedente datato 1976. Della squadra di Santiago presente solo il capitano Nicola Pietrangeli, peraltro già sul posto a Malaga in occasione della cerimonia di premiazione di dieci giorni fa.

A sostenere le parole di Bertolucci anche Corrado Barazzutti, altro membro della nazionale trionfatrice nel 1976 nonchè “storico” capitano di Davis. “Evidentemente la FITP pensa che il tennis italiano sia di loro proprietà, come se i risultati e le pagine di storia le avessero scritte loro. Non a caso gli ex giocatori di Davis non vengono invitati al Foro Italico o ad andare a seguire la Davis a Bologna o Malaga – spiega – Non sono sorpreso e non mi sarei aspettato un invito da questa dirigenza federale. E’ una constatazione, la federazione si sta comportando così da sempre con gli ex giocatori.”

