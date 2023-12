GIGIO, TRA I PALI SOLO GRIGIO - DONNARUMMA RISCHIA DI PERDERE IL POSTO DA TITOLARE DOPO L'ENTRATA "ALLA CHUCK NORRIS" CONTRO IL LE HAVRE, CHE GLI E' COSTATA UN CARTELLINO ROSSO DOPO SOLI 10 MINUTI - ORMAI NON SI CONTANO PIU' GLI ERRORI FATALI DEL PORTIERE AZZURRO E IL SUO SOSTITUTO DOPO L'ESPULSIONE, ARNAU TENAS, È PIACIUTO SIA AI MEDIA FRANCESI CHE ALL'ALLENATORE DEI PARIGINI, LUIS ENRIQUE - L'AZZURRO RISCHIA ALMENO DUE GIORNATE DI SQUALIFICA E NON È DETTO CHE QUANDO TORNERA' SARA' LUI IL TITOLARE - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessandro Grandesso per la Gazzetta dello sport

Un gol l’aveva regalato al Monaco, nel turno precedente di Ligue 1, con l’assist diretto all’attaccante avversario. Un altro, al Newcastle in Champions con una parata non proprio ineccepibile. Ieri, è arrivato lo stop, ma con l’espulsione a Le Havre, chiudendo la trilogia degli orrori. Insomma, è un periodaccio per Gianluigi Donnarumma sempre più sotto pressione a Parigi, dove se ne mette in discussione lo status di titolare. […] Ieri però la scena se l’è presa il terzo portiere, l’esordiente Arnau Tenas, che ha tenuto a galla il Psg con 7 parate: un primato dal 2016 per un portiere entrato a gara in corso. E rilanciando così il dibattito su Gigio.

ROSSO

Doveva essere una partita di normale amministrazione per Donnarumma, contro una neopromossa senza grandi pretese. Nel giro di 10’ invece la gara si è inabissata per l’italiano, in uscita spericolata su Casimir.

L’azzurro ha provato a chiuderne l’incursione balzando fuori area, alzando troppo la gamba destra e sfiorando il volto del rivale col piede, colpendolo a una spalla. Espulsione inevitabile, e punto culminante in un crescendo di pressione mediatica per i troppi errori e incertezze degli ultimi tempi, sottolineati ogni volta con il pennarello rosso. E ogni volta evocando il fatidico marzo del 2022, quando Gigio fu punito da Benzema, dando l’incipit alla rimonta del Real, costata al Psg l’eliminazione agli ottavi di Champions.

Proprio in Champions, Donnarumma era atteso martedì scorso al riscatto, 4 giorni dopo l’assist al […]

Per l’Equipe, Tenas «ha subito dimostrato che il pallone non è un problema per i suoi piedi, con rilanci sul lungo e sul corto, preziosi con la squadra in dieci». Un giudizio che calca la mano sul confronto con Gigio, cui viene spesso rinfacciata la titubanza nell’uso dei piedi, in particolare nella costruzione dal basso.

Luis Enrique in parte ha difeso l’azzurro: «Il gol è anche colpa del mancato allineamento della difesa». Ma il tecnico ha pure esaltato Tenas: «Lo conosco bene perché da c.t. della Spagna mi è capitato di convocarlo. Si adatta perfettamente all’idea di calcio delle squadre che ripartono da dietro. Si allena ogni giorno come se fosse l’ultimo, è un gran professionista, e oggi ha colto una di quelle opportunità che capitano in carriera». Quasi un monito per Donnarumma che rischia due turni di squalifica. […]

