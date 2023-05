INTERISTI, TOCCATE FERRO! - DOPO IL POLPO PAUL AI MONDIALI DEL 2010, ARRIVA L'UOVO "ORACOLO" CHE PREDICE I RISULTATI DELLA CHAMPIONS - IN UN VIDEO DIVENTATO VIRALE SI VEDE UN UOMO CHE PRENDE DUE UOVA CON SOPRA I LOGHI DI DUE SQUADRE E LE FA URTARE UNA CONTRO L’ALTRA: QUELLA CHE SI ROMPE È QUELLA DESTINATA A PERDERE LO SCONTRO DIRETTO - L'UOVO HA GIÀ "INDOVINATO" GLI ESITI DEI QUARTI DI FINALE - SECONDO L'UOVO L'INTER VINCERA' LA FINALE CONTRO IL MANCHESTER CITY… - VIDEO

Estratto da www.rivistaundici.it

l uovo che predice i risultati di champions 9

Ricordate i tempi gloriosi del polpo Paul? Per chi non avesse memoria, su Wikipedia c’è un resoconto completo della sua breve ma intensa vita. Sintetizzando molto: era un cefalopode che, durante i Mondiali del 2010, indovinò tantissimi pronostici sulle partite, compresa la finalissima tra Spagna e Paesi Bassi.[…]

Da allora, complice anche l’esplosione delle piattaforme social, fare dei video con pronostici creativi […]. L’ultimo contenuto di questo tipo che ha fatto il giro del mondo, complice anche la precisione e l’accuratezza delle previsioni, ha come protagonista una scatola di uova. E ha azzeccato tutti i risultati dei quarti di finale di Champions League. […]

l uovo che predice i risultati di champions 8

Il procedimento è semplice, come si vede nel video sotto: un uomo non meglio identificato prende due uova su cui sono stati apposte le riproduzioni dei loghi di due squadre, le fa urtare una contro l’altra – come si fa di solito per rompere le uova destinate a essere cucinate, né più né meno – e quella che si rompe è quella destinata a perdere lo scontro diretto. Su Napoli-Milan, Bayern-Manchester City, Real Madrid-Chelsea e Inter-Benfica questo meccanismo è stato infallibile. Non vi anticipiamo nulla sui pronostici delle partite che verranno, per non rovinarvi la visione del video. […]

l uovo che predice i risultati di champions 6 l uovo che predice i risultati di champions 5 l uovo che predice i risultati di champions 4 l uovo che predice i risultati di champions 1 l uovo che predice i risultati di champions 10 l uovo che predice i risultati di champions 11 l uovo che predice i risultati di champions 2 l uovo che predice i risultati di champions 3 l uovo che predice i risultati di champions 7