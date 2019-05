Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, intervistato da Alessandro Milan a Radio 24 subito dopo l’eliminazione dalla Champions, dissi che Allegri se ne sarebbe andato. Ricordo Giampiero Mughini che scrisse su Dagospia: “Ascoltavo stamane alla radio un inaudito imbecille il quale pontificava - senza che nessuno lo prendesse a pernacchie - che Allegri sta per congedarsi”.

La Juve e Allegri sono tutto sommato questioni secondarie. Ma nella vita bisogna in generale saper leggere bene quello che sta per accadere, altrimenti si finisce per pontificare sempre e solo secondo le convenienze o le cecità dell’istante, insultando a caso con l’inevitabile effetto boomerang. Totò e Eduardo ti salutano Giampie’: occhio a sputare in aria, che poi lo sai lo sputo dove finisce? Il 26 maggio per scusarti puoi votare Popolo della Famiglia all’Europarlamento. Preferenza, ovviamente, al sottoscritto. Ne sarei onorato.

2 - "SONO INIZIATE LE NARRAZIONI APOCALITTICHE SUL TRAMONTO DELLA VECCHIA SIGNORA. STAMANE UN INAUDITO IMBECILLE IN RADIO PONTIFICAVA SUL FATTO CHE ALLEGRI STA PER CONGEDARSI E CHE CRISTIANO RONALDO È LÌ LÌ PER ANDARE A CHIUDERE LA SUA CARRIERA IN PORTOGALLO O IN CINA. A TUTTO C’È UN LIMITE. LA SCONFITTA DI IERI È STATA COCENTE MA LA JUVE STA PER VINCERE L’OTTAVO SCUDETTO DI FILA. QUANTO ALLA BORSA, È EVIDENTE CHE"