“ANDREMO IN GERMANIA PER VINCERE ANCHE SE SARA’ DIFFICILE RIPETERSI” – SPALLETTI PROMETTE “MASSIMO IMPEGNO” E PARLA ANCHE DI POSSIBILI NOVITA’ NEI CONVOCATI: “KAYODE, L'ESTERNO DELLA FIORENTINA? LO AVEVO CONVOCATO MA SI È INFORTUNATO. C'È QUALCHE GIOVANE FORTE CHE STIAMO SEGUENDO CON ATTENZIONE, ANCHE LONTANO DALL'ITALIA. LUCA KOLEOSHO (NATO NEGLI USA, ATTACCANTE DEL BURNLEY IN PREMIER E DELL'UNDER 21) È UN ALTRO PROFILO INTERESSANTE"

spalletti tg poste

(ANSA) "Gli Europei? Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi": così il ct azzurro Luciano Spalletti intervenuto a Casa Italia, in onda su Rai Italia e Rai Play.

"Anche io ho visto l'Italia da lontano quando allenavo lo Zenit di San Pietroburgo e avrei potuto continuare a farlo perché finita la fantastica esperienza a Napoli mi sono arrivate proposte dagli Emirati Arabi e da altri campionati, nei quali sarei stato remunerato molto bene - racconta - Ma non era il calcio che mi piaceva. Poi è venuta la chiamata della Nazionale e i miei sogni si sono avverati".

GRAVINA SPALLETTI BUFFON

L'azzurro del futuro è alle porte con diversi giocatori che pressano per accedere alla maglia tricolore: "C'è qualche giovane forte che stiamo seguendo con attenzione, anche lontano dall'Italia - prosegue Spalletti - Kayode, l'esterno della Fiorentina? Lo avevo convocato ma si è infortunato. Ora cerchiamo di valutarli direttamente, dal vivo. Luca Koleosho (nato negli Usa, attaccante del Burnley in Premier League e dell'Under 21) è un altro profilo piuttosto interessante".

LUCA KOLEOSHO

Il pensiero poi va agli italiani all'estero, quelli che seguono l'azzurro da oltre confine: "A loro promettiamo il massimo dell'impegno, il calcio può essere un elemento capace di farli sentire più vicini al loro paese di provenienza. Ogni volta che siamo andati a giocare all'estero abbiamo ricevuto questa 'sciarpa intorno al collo', fatta di calore umano che fa parte dell'essere italiano".

michael olabode kayode

luciano spalletti 2 luciano Spalletti