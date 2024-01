“MOURINHO? SE HA BISOGNO DI UN NEMICO, IO NON SONO DISPONIBILE” – MASSIMO MAURO RISPONDE ALL’ALLENATORE DELLA ROMA, CHE DOPO LA PARTITA CONTRO LA CREMONESE AVEVA SVELENATO CONTRO L’EX CALCIATORE ("NON RISPETTA CHI MANGIA NEL PIATTO DOVE HA MANGIATO PURE LUI") – “TUTTO IL RISPETTO PER GIOCATORI, ARBITRI E PURE PER MOU. E' UN GRANDE COMUNICATORE, NON FA MAI NIENTE A CASO, AVRÀ AVUTO I SUOI MOTIVI…”

MASSIMO MAURO

Estratto da www.gazzetta.it

Era inevitabile e corretto che arrivasse la replica, è un diritto innegabile. Massimo Mauro, dopo l'attacco di Josè Mourinho di ieri ai microfoni di Mediaset al termine della partita con la Cremonese (l'ex giocatore non era in studio), non alza i toni, ma non rinnega quanto detto a Pressing dopo Roma-Napoli, e lo fa con grande calma e signorilità:

mourinho

"Non devo ripetere niente di quello che ho detto 10 giorni fa - dice nel post Juve-Salernitana dallo studio -. Lì c'è tutto il rispetto per giocatori, arbitri e pure per Mou. Se ha bisogno di un nemico, io non sono disponibile, se vuole parlare di calcio, lo faremo quando ci incontreremo. Lo ascolterei per un mese quando parla di calcio. E' un grande comunicatore, non fa mai niente a caso, avrà avuto i suoi motivi. E' il mio lavoro, i miei interlocutori sono l'azienda per cui lavoro e la mia coscienza". [...]

ARTICOLI CORRELATI

massimo mauro mourinho mourinho mourinho MASSIMO MAURO mourinho MASSIMO MAURO mourinho mourinho