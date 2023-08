“NON HO FISCHIATO IL RIGORE AL BOLOGNA PERCHÉ NON HO DATO ALLA JUVE QUELLO SU CHIESA” - IL RETROSCENA DEL "CORSPORT" SUL CONFRONTO TRA IL DS ROSSOBLU DI VAIO E L’ARBITRO DI BELLO CHE INSIEME ALL’ADDETTO AL VAR FOURNEAU SONO STATI FERMATI. L'AIA AMMETTE: "ERRORE EVIDENTE" – VISTO CHE IL DESIGNATORE ROCCHI AVEVA PROMESSO DI RENDERE PUBBLICI GLI SCAMBI TRA ARBITRI E VAR PERCHE’ NON CI FA ASCOLTARE IL DIALOGO TRA DI BELLO E IL VAR FOURNEAU IN OCCASIONE DEL RIGORE NEGATO AL BOLOGNA? – VIDEO

Rigore clamorosamente negato al Bologna. Senza parole veramente pic.twitter.com/OBg0TXtKAY — Christian ?? (@chrstnpls01) August 27, 2023

Da corrieredellosport.it

Dopo Juventus-Bologna e le polemiche scaturite per il mancato calcio di rigore per i rossoblù, sono arrivati i primi provvedimenti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

marco di bello

Rocchi ha deciso di intervenire all'indomani dell'1-1 tra Juve e Bologna all'Allianz Stadium. L'arbitro Di Bello non ha infatti concesso un netto calcio di rigore alla formazione ospite per un fallo di Iling Junior su Ndoye. Un errore aggravato dal mancato intervento da parte della sala Var, diretta da Fourneau. Per questo entrambi verranno sospesi per i prossimi turni di Serie A. Non una grande partenza quindi per la classe arbitrale, al centro già delle polemiche dopo appena due giornate.

L'Aia condanna Di Bello: "Errore evidente"

"Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var". Fonti dell'Aia, al telefono con l'Ansa, intervengono sul caso del giorno sul fronte arbitrale: e non si nascondono che "lo sbaglio è chiaro".

juve bologna

DI BELLO

Da ilnapolista.it

Il Corriere dello Sport racconta cosa è successo al termine di Juve-Bologna tra l’arbitro Di Bello e il ds del Bologna Di Vaio per il clamoroso rigore negato al Bologna.

Al triplice fischio il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, avrebbe raggiunto Di Bello nel tunnel. Nessuna alzata di voce, ma con toni educati Di Vaio avrebbe chiesto al direttore di gara: “Perché non hai dato il rigore?”. Da quanto viene riferito da chi si trovava nel tunnel, Di Bello avrebbe risposto: “Perché non ho dato quello su Chiesa”. Di Vaio a quel punto, incalzando, avrebbe chiesto ulteriori spiegazioni. Di Bello, infastidito e irrigiditosi, avrebbe detto: “Ma lei che ci fa qui? Se ne deve andare, se ne deve andare”.

gianluca rocchi

Ieri il Bologna ha interpellato il responsabile dei rapporti tra Aia e club, Riccardo Pinzani, che ha ammesso l’errore. Impossibile trovare una spiegazione tecnica. Pinzani ha riconosciuto il grave errore, nessuno sa spiegarsi come sia potuto succedere

juve bologna contatto tra iling junior e ndoye juventus bologna 4