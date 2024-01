13 gen 2024 15:00

“NON STRINGETE LA MANO ALL’ARBITRO” – GIANLUCA MANCINI È STATO SQUALIFICATO PER 3 GIORNATE DOPO IL FAR WEST NEL DERBY DI COPPA ITALIA: IL DIFENSORE GIALLOROSSO E' STATO PUNITO PER “COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO” E PER ESSERSI RIVOLTO ALL’ARBITRO CON “ESPRESSIONI GRAVEMENTE OFFENSIVE” – DUE GIORNATE ALL’IRANIANO AZMOUN PER LA MANATA A ROVELLA E UNA AL LAZIALE PEDRO – LA CURVA DELLA LAZIO SARA' CHIUSA PER UN TURNO PER CORI RAZZISTI CONTRO ROMELU LUKAKU...