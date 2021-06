“QUANDO DEVO PRENDERE DELLE DECISIONI IMPORTANTI, MI ASSICURO DI AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HO BISOGNO A PORTATA DI MANO.” – LO “SPECIAL ONE” JOSE’ MOURINHO SI PREPARA PER L’APPRODO ALLA ROMA (DOVREBBE ARRIVARE VENERDI') E PARLA DEL SUO METODO DI LAVORO: “CONTO MOLTO SUL MIO TEAM. DEVI SAPERE PER MANTENERE DETERMINATI LIVELLI DI QUALITÀ ANCHE QUANDO NON CI SEI”…

Ancora pochi giorni, poi José Mourinho sbarcherà a Roma per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Al portale XTB, lo Special One ha rilasciato un'intervista parlando anche del suo metodo di lavoro:

Dopo undici anni torna in Italia come allenatore della Roma...

"Quando devo prendere delle decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la "tattica" migliore perché è impossibile prendere qualsiasi decisione senza conoscere tutti i dettagli, prendendosi del tempo per capirli".

Che consigli può dare a chi deve affrontare situazioni non previste?

"Devi essere preparato per affrontare ogni eventualità. In questo modo, infatti, puoi adattarti ai momenti di pressione facendo affidamento sulla tua preparazione".

Quanto è importante circondarsi dalle giuste persone?

"È incredibilmente importante e conto molto sul mio team. Le squadre in questo periodo storico sono molto grandi e ci sono così tanti compiti per un manager che devi sapere che puoi mantenere determinati livelli di qualità anche quando non ci sei. Devi anche essere sfidato e supportato quando si tratta di prendere decisioni chiave per la squadra".

